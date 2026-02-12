¿Vives solo en Nueva York o Miami? Estás perdiendo más de $14.000 anuales por no tener pareja

Suscríbete a nuestros canales

La independencia tiene un precio, y en 2026, es más alto que nunca. Este jueves 12 de febrero de 2026, justo a las puertas de San Valentín, un nuevo análisis de Zillow pone cifras a una realidad dolorosa: vivir solo en Estados Unidos cuesta, en promedio, $10.470 adicionales al año.

Este fenómeno, bautizado como el "impuesto para solteros", está obligando a millones de personas a replantearse no solo sus finanzas, sino también sus relaciones sentimentales para poder sobrevivir al costo de la vivienda.

El costo de la soltería en las grandes metrópolis

Dividir el alquiler se ha convertido en la estrategia financiera más efectiva del país. Mientras que una pareja reparte los gastos, quien vive solo asume el 100% de un alquiler promedio que ha subido un 30% en los últimos cinco años.

En algunas ciudades, este "impuesto" es prohibitivo:

Nueva York: Es el mercado más cruel para los solteros, con un sobrecosto de $23,400 anuales.

San José, CA: Los solteros pagan $19,488 más que quienes viven en pareja.

Boston: El costo de la independencia asciende a $18,084.

"Enamorarse es una de las formas más efectivas de estirar el presupuesto de vivienda en ciudades caras", afirma Emily Smith, experta de Zillow.

"Atrapados por el alquiler": el impacto en las parejas

El costo de la vivienda no solo afecta a quienes buscan pareja, sino que mantiene unidas a personas que ya no quieren estarlo.

Según una encuesta de Self Financial realizada en 2025, el 25% de los encuestados confesó que se separaría de su pareja actual si tuviera los recursos económicos para vivir solo.

A pesar de que la proporción de personas que viven solas se ha triplicado desde 1950 (llegando a casi el 28%), la brecha económica entre vivir solo y acompañado nunca había sido tan determinante para la toma de decisiones personales.

Top 10: Las ciudades con el "impuesto" más caro en 2026

Si estás pensando en mudarte solo, estas son las ciudades donde tu cuenta bancaria sufrirá más el impacto anual:

Ciudad de Nueva York, NY: $23,400

San José, CA: $19,488

Boston, Massachusetts: $18,084

San Francisco, CA: $17,142

Los Ángeles, CA: $15,888

San Diego, CA: $15,858

Miami, Florida: $14,658

Riverside, California: $13,458

Washington, DC: $13,380

Seattle, Washington: $12,372

