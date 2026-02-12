Delcy Rodríguez y el secretario Wright inspeccionan Petroindependencia: EEUU acelera el plan de reactivación petrolera

Suscríbete a nuestros canales

En el segundo día de su histórica visita a Venezuela, el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se trasladaron este jueves al estado Monagas para realizar una inspección técnica en la empresa mixta Petroindependencia. Esta visita a las áreas operativas es el primer paso concreto tras la firma del acuerdo energético sellado ayer en Miraflores.

Supervisión directa en el campo

La comitiva, integrada también por altos ejecutivos de Chevron, recorrió la Central de Procesamiento (CPF) y el Pad 4 de Petroindependencia. El objetivo de la jornada fue evaluar el estado de los taladros de perforación y coordinar el incremento inmediato de la producción de crudo extrapesado.

Durante el recorrido, Wright destacó que la meta de Washington es un "aumento drástico" de la producción venezolana para estabilizar los mercados occidentales.

Se discutió la incorporación de nuevas tecnologías de fracturación hidráulica (área de experticia de Wright) para optimizar la extracción en los yacimientos maduros de la región oriental.

Tras la inspección en Monagas, está previsto que la delegación viaje hacia el estado Anzoátegui para visitar el Mejorador de Petropiar en Barcelona.

