¡Alarma en Shanghai! Gran hundimiento en pleno centro siembra el caos: revelan posibles causas

En las últimas horas, se reportó un enorme hundimiento en la intersección de las calles Qixin y Li’an, que sorprendió a los habitantes de Shanghai.

El suelo se desplomó de forma repentina en una zona donde se realizan obras para una nueva línea de metro, generando una gran nube de polvo y obligando a los trabajadores a correr para salvar sus vidas.

Medios internacionales y usuarios en redes sociales compartieron múltiples imágenes y videos donde se puede observar cómo el pavimento se va hundiendo.

Las causas detrás de los hundimientos

Según expertos, la gran mayoría de estos agujeros en China son provocados por la actividad humana. Entre 2017 y 2023, se determinó que el 72% de los socavones ocurrieron por errores en la construcción o por el deterioro de tuberías antiguas.

No es la primera vez que ocurre en la zona; hace apenas un año, otra calle en Shanghai se hundió diez metros tras la rotura de una tubería de drenaje.

Además gran parte del territorio se asienta sobre rocas que se disuelven fácilmente con el agua, como la caliza. Con el paso del tiempo, el agua subterránea y las lluvias intensas desgastan estas rocas por dentro, creando cuevas invisibles bajo la superficie. Cuando el "techo" de estas cuevas ya no aguanta el peso de la ciudad, se desploma de golpe.

¿Qué sucedió en las calles Qixin y Li’an?

​Este evento encendió el debate sobre la seguridad de las megaobras en las grandes ciudades. Usuarios y expertos señalan que una posible fuga en las excavaciones del metro pudo haber debilitado el terreno.

Shanghai es especialmente vulnerable a estos fenómenos debido a su suelo blando y arenoso, sumado a la extracción de agua del subsuelo y a los huecos que dejan las constantes construcciones urbanas.

Afortunadamente, las autoridades locales confirmaron que el incidente no dejó muertos ni heridos, aunque el área está acordonada por seguridad.

Ciudades en riesgo por el crecimiento acelerado

La construcción de edificios, túneles y la perforación del terreno desestabilizan la tierra, aumentando el riesgo de colapsos en áreas muy pobladas.

En 2020, un caso impactante en la provincia de Sichuan mostró la magnitud del problema cuando una carretera se tragó 21 vehículos estacionados en pocos segundos, desapareciendo bajo tierra un tramo de 500 metros cuadrados.

