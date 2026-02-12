Fraude en el Parole Humanitario 2026: detección de 600 mil casos alerta e impulsa nuevas medidas de USCIS

Suscríbete a nuestros canales

En una contundente comparecencia ante la Cámara de Representantes, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow, lanzó una advertencia clara sobre la integridad del sistema migratorio.

Según el funcionario, más de 600.000 solicitudes de patrocinio vinculadas al programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) presentan indicios de fraude y riesgos para la seguridad pública.

Radiografía del engaño en el Formulario I-134A

La investigación, centrada en la "Declaración de Apoyo Financiero", reveló tácticas alarmantes utilizadas por supuestos patrocinadores para burlar el sistema:

Identidades robadas: uso de números de Seguro Social pertenecientes a personas fallecidas.

uso de números de Seguro Social pertenecientes a personas fallecidas. Falsificación de datos: direcciones ficticias y perfiles financieros manipulados.

Si usted tiene un trámite de Parole activo, verifique que la información de su patrocinador sea legítima. USCIS está enviando notificaciones de comparecencia a patrocinadores bajo sospecha.

Redes de explotación: casos donde un solo patrocinador intentaba respaldar a cientos de personas sin recursos reales.

"El parole nunca fue diseñado como una autoridad generalizada. Lo estamos devolviendo a su base de evaluación individual, solo por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo", sentenció Edlow.

Incentivo al retorno: el programa "CBP Home"

Para los inmigrantes cuyo Parole o TPS ha vencido, el director Edlow presentó una “alternativa” de servicio: la aplicación CBP Home.

Este programa no busca la regularización, sino facilitar la salida voluntaria del país para evitar procesos de deportación forzosa.

Beneficios del programa CBP Home:

Transporte: un boleto aéreo gratuito de ida al país de origen.

un boleto aéreo gratuito de ida al país de origen. Asistencia económica: un bono de salida de $2.600 dólares para gastos de reasentamiento.

un bono de salida de $2.600 dólares para gastos de reasentamiento. Estatus legal: reportar la salida voluntaria ayuda a mantener un historial limpio frente a futuras solicitudes legales.

Naturalización 2026: un examen más riguroso

Bajo la premisa de que "la naturalización es un privilegio, no un derecho", Edlow defendió los cambios implementados desde finales de 2025 en el examen de ciudadanía.

La nueva estructura busca que el futuro ciudadano demuestre un conocimiento profundo del gobierno y la historia estadounidense.

Característica Antes (2008) Ahora (Versión 2025/2026) Banco de preguntas 100 128 Preguntas en la entrevista 10 20 Aciertos mínimos para pasar 6 12

