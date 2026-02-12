En video: bebé estadounidense baila la Gasolina de Daddy Yankee y se vuelve viral

Suscríbete a nuestros canales

Es increíble ver cómo en febrero de 2026, el clásico de Daddy Yankee sigue siendo un "interruptor de energía" instantáneo.

Este video se ha convertido en el fenómeno viral de la semana, recordándonos que el reggaetón old school tiene un código universal que cruza cualquier barrera de idioma.

De acuerdo al click en redes sociales, la bebé estaba en absoluta tranquilidad hasta que su mamá dio la orden a Alexa de cambiar al tema del 2004.

Apenas sonó el primer "¡Zúmbale mambo!", la pequeña soltó lo que tenía en las manos para empezar su coreografía.

Para su corta edad, la bebé sigue el ritmo con una precisión que dejó a muchos impresionados, moviendo los hombros y la cabeza al compás de la base de Luny Tunes.

El video ha generado una ola de nostalgia y humor en plataformas como TikTok e Instagram bajo el concepto de "Latina en otra vida":

Los comentarios de "Mi gente latino" o "Una latina reencarnó en ella" reflejan cómo la música urbana de Puerto Rico se ha convertido en la banda sonora global de las nuevas generaciones.

Aunque Daddy Yankee se despidió de los escenarios, su música sigue siendo la referencia número uno del género, capaz de poner a bailar a alguien que ni siquiera ha aprendido a hablar.

El contraste entre su apariencia angelical y la energía "callejera" del tema creó la fórmula perfecta para los likes.

