¿Te atreverías?: carne de iguana llega a los menús de las pizzerías en Florida

El restaurante Bucks Coal Fired Pizza, ubicado en el sur de Florida, analiza la posibilidad de incorporar la pizza de iguana a su carta habitual. La iniciativa surgió tras una prueba experimental realizada con ejemplares que quedaron paralizados debido a las bajas temperaturas registradas recientemente en la zona. Aunque el producto todavía no se comercializa al público, la administración del local reporta una alta demanda de clientes interesados en probar este plato elaborado con una especie considerada plaga en el estado.

De la plaga al horno de leña

La propuesta busca aprovechar la sobrepoblación de iguanas, las cuales son una especie invasora que causa daños al ecosistema local.

El proceso de preparación incluyó el procesamiento de la carne por parte de colaboradores cercanos al establecimiento, quienes luego la cocinaron en los hornos de la pizzería para evaluar su sabor y textura. Según los encargados, la consistencia de este reptil es similar a la del pollo, aunque con una textura más firme, lo que ha generado curiosidad entre los comensales habituales de carnes exóticas.

Trámites legales para su venta

A pesar del interés generado en redes sociales, donde el video de la preparación alcanzó millones de visualizaciones, la venta formal requiere de permisos específicos. La empresa se encuentra actualmente investigando los protocolos de sanidad y las licencias necesarias para procesar y servir carne de iguana de manera legal. Este ingrediente se sumaría a otras opciones no convencionales que ya ofrece el local, como las pizzas de caimán y venado, mientras proyectan futuras innovaciones con carne de tiburón o jabalí.

