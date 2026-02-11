Calendario electoral Carolina del Norte 2026: todo sobre la votación temprana y candidatos al Senado

Suscríbete a nuestros canales

Carolina del Norte se alista para una jornada electoral crucial el 3 de marzo de 2026. Sin embargo, muchos ciudadanos no se quedarán esperando hasta el último minuto; el periodo de votación anticipada en persona, conocido como One-Stop Early Voting, arranca oficialmente el jueves 12 de febrero y se extiende hasta el sábado 28 de febrero a las 3:00 p.m., según lo confirma la Junta Estatal de Elecciones (NCSBE).

Esta modalidad permite a los votantes registrados emitir su voto en cualquier centro habilitado dentro de su condado, a diferencia del día de la elección, cuando deben dirigirse a su lugar asignado.

¿Qué documentos necesitas presentar en la votación anticipada de Carolina del NOrte?

Desde las resoluciones judiciales de 2023, es obligatorio presentar una identificación con fotografía.

Según el sitio oficial NCSBE.gov y la organización Democracy NC, los documentos aceptados (ya sean vigentes o que hayan vencido hace menos de un año) incluyen:

Licencia de conducir de Carolina del Norte.

Identificación estatal del NCDMV (para quienes no son conductores).

Pasaporte de los Estados Unidos o tarjeta de pasaporte.

Identificación de votante con foto gratuita emitida por la junta electoral de tu condado.

Identificaciones de estudiantes o empleados gubernamentales aprobadas por la Junta Estatal.

Tarjeta de identificación militar o de veterano (esta puede estar vencida).

Dato clave: Si planeas registrarte el mismo día durante el periodo anticipado, necesitarás presentar también un comprobante de residencia, como un recibo de servicios públicos, un estado de cuenta bancario o un documento gubernamental que muestre tu nombre y dirección actual.

¿Qué se vota y quiénes son los candidatos?

En las elecciones primarias de marzo, los votantes decidirán quiénes representarán a los partidos Demócrata y Republicano en las elecciones generales de noviembre. Los cargos que están en juego incluyen:

Senado de Estados Unidos: Se busca a la persona que ocupará el escaño que deja el republicano Thom Tillis tras su retiro.

Entre los nombres que suenan están Robert John Colón (D) y el ex-presidente del RNC, Michael Whatley (R).

Cámara de Representantes: Los 14 distritos congresionales del estado están en juego.

Cargos estatales y locales: Esto incluye escaños en la Asamblea General de Carolina del Norte, jueces de la Corte Suprema estatal y comisionados de los condados.

Fuentes como Ballotpedia y Enlace Latino NC destacan una participación histórica de candidatos latinos en condados como Wake, Mecklenburg y Buncombe, que buscan aumentar la representación en las juntas escolares y de comisionados.

¿Cómo votar paso a paso en la elección anticipada de Carolina del Norte?

Si decides aprovechar la votación anticipada, el proceso es bastante sencillo:

Encuentra tu centro: Dirígete al buscador de lugares de votación anticipada en el sitio web de la NCSBE.

Muestra tu identificación al trabajador electoral. Vota con tranquilidad: Si no cuentas con una identificación válida, no te preocupes. Puedes pedir un Formulario de Excepción de ID por "impedimento razonable" y votar con una boleta provisional.

Recuerda que las urnas para la votación anticipada suelen estar abiertas de lunes a viernes (de 8 a.m. a 7:30 p.m.) y tienen horarios reducidos los fines de semana.

