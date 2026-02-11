Bancos

Banesco aumenta el límite de sus TDC: conozca el monto máximo

La asignación es paulatina

Por Maria Isabel Rangel
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 11:28 am
Banesco aumenta el límite de sus TDC: conozca el monto máximo
referencial

Usuarios de Banesco reportan un aumento el límite de sus tarjetas de crédito (TDC). 

A través del canal de Telegram Vemi (Valores Económicos para Mercados Inteligentes), especializados en finanzas, señalan que la asignación es paulatina porque lo que se verá reflejado para los clientes en los próximos días.

Este canal se enfoca en dar información y análisis económicos en cuanto al movimiento financiero en el país.

¿Cuál fue el aumento de las TDC de Banesco?

De acuerdo a lo informado por el canal de finanzas, el aumento fue hasta 259.000 bolívares, y otros montos, dependiendo del cliente. 

Se espera una pronta confirmación por parte del ente bancario.

Miércoles 11 de Febrero - 2026
