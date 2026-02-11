Digitel se pronuncia por fallas en su plataforma este 11 de febrero: esto dice la empresa

Suscríbete a nuestros canales

Tras las fallas que se registran este miércoles, la empresa de telecomunicaciones, Digitel, se ha pronunciado al respecto, reconociendo que presentan intermitencias en sus servicios.

Aclararon que se encuentran trabajando para el restablecimiento de la plataforma de datos. Los reportes de las fallas vienen desde varios estados del país, como Distrito Capital, Miranda, Zulia y otras entidades.

"El equipo técnico está trabajando de la mano con el fabricante para levantar los servicios gradualmente, en el menor tiempo posible. Ofrecemos disculpas", señaló la empresa.

EN DESARROLLO...

