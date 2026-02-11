¿Paz o territorio? Nuevo plan de Zelensky pone fecha a elecciones en Ucrania: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Una información reciente publicada por el medio británico Financial Times, reveló que Ucrania se encuentra en un momento crítico tras la filtración de planes para realizar una doble votación.

El gobierno de Volodímir Zelensky planea convocar a los ciudadanos a las urnas antes del 15 de mayo para elegir presidente y, al mismo tiempo, decidir en un referéndum si aceptan o no un posible acuerdo de paz con Rusia.

Esta estrategia responde a la fuerte presión de la administración de Donald Trump, que busca cerrar el conflicto antes de que las elecciones de mitad de periodo en EEUU concentren toda la atención en Washington.

El anuncio oficial de estas consultas se espera para el próximo 24 de febrero, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa.

Presión de Washington y garantías de seguridad

La Casa Blanca puso una fecha límite estricta para mediados de mayo. Para EEUU, resolver la guerra en primavera es una prioridad política.

El mensaje para Kiev también fue claro: la continuidad de las garantías de seguridad y el apoyo militar propuesto por el gobierno de Trump dependen de que Ucrania avance con este calendario y logre un acuerdo de paz.

Zelensky, aunque se mantiene firme en no ceder territorio, reconoció que la velocidad de los acontecimientos viene marcada por el interés estadounidense de "terminar todo antes de junio".

No obstante, para organizar unas elecciones nacionales, el Parlamento tendría que trabajar a contrarreloj en marzo y abril para cambiar las leyes y permitir el voto.

Divisiones internas y el futuro de Zelenski

No todos en Ucrania ven con buenos ojos este plan. Voces importantes, como el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advierten que una pelea por el poder político en medio de la guerra podría "autodestruir" el país desde dentro.

Por su parte, el círculo cercano a Zelensky cree que esta es su mejor oportunidad para ser reelegido, vinculando su permanencia en el cargo a la decisión popular sobre el fin de la guerra. Sin embargo, la popularidad del mandatario bajó debido al cansancio social y a escándalos de corrupción que salpicaron a su equipo en los últimos años.

El factor Putin y el control del Donbás

El éxito de este ambicioso calendario no solo depende de Kiev o Washington, sino también de los movimientos de Vladímir Putin. El acuerdo de paz que se sometería a consulta probablemente incluiría la pérdida de control sobre el Donbás, algo que sigue siendo un tema muy sensible para la población ucraniana.

Si Rusia intensifica sus ofensivas o se niega a negociar sobre puntos clave como la central nuclear de Zaporiyia, todo el plan de la administración Trump y de Zelensky podría desmoronarse antes de llegar a las urnas.

