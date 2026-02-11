IFE busca personal para el área de ferrocarriles: estos son los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció una convocatoria de empleo para captar nuevos talentos interesados en sumarse al sistema de transporte ferroviario.

El organismo busca perfiles que demuestren compromiso y vocación de servicio para cubrir vacantes estratégicas en sus sedes de los Valles del Tuy.

¿Qué vacantes están disponibles?

Almacén: Enfocado en el control, orden y la logística operativa.

Conducción: Orientado a la operación de unidades con precisión y responsabilidad.

Administración: Destinado a la gestión institucional y el funcionamiento administrativo.

Requisitos para los aspirantes

Para participar en el proceso de selección, los candidatos deben cumplir con los siguientes criterios y recaudos:

Aprobar el curso de conducción.

Ser bachiller.

Edad comprendida entre 18 y 34 años.

Síntesis curricular actualizada y copia de la cédula de identidad ampliada.

Copia del RIF.

Soporte bancario emitido por el Banco de Venezuela.

El periodo para consignar los documentos finaliza el 12 de febrero. El IFE ha dispuesto de canales digitales y puntos físicos para la recepción de los perfiles interesados:

Correo electrónico: [email protected].

Puntos presenciales: * Estación Cúa: Local A-81 y Estación Charallave Norte: Nivel Mezzanine, específicamente en la Coordinación de Conducción de Vehículos Comerciales.

