IFE busca personal para el área de ferrocarriles: estos son los requisitos

Por Jerald Jimenez
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 09:01 pm
El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció una convocatoria de empleo para captar nuevos talentos interesados en sumarse al sistema de transporte ferroviario.

El organismo busca perfiles que demuestren compromiso y vocación de servicio para cubrir vacantes estratégicas en sus sedes de los Valles del Tuy.

¿Qué vacantes están disponibles?

  • Almacén: Enfocado en el control, orden y la logística operativa.

  • Conducción: Orientado a la operación de unidades con precisión y responsabilidad.

  • Administración: Destinado a la gestión institucional y el funcionamiento administrativo.

Requisitos para los aspirantes

Para participar en el proceso de selección, los candidatos deben cumplir con los siguientes criterios y recaudos:

  • Aprobar el curso de conducción.

  • Ser bachiller.

  • Edad comprendida entre 18 y 34 años.

  • Síntesis curricular actualizada y copia de la cédula de identidad ampliada.

  • Copia del RIF.

  • Soporte bancario emitido por el Banco de Venezuela.

El periodo para consignar los documentos finaliza el 12 de febrero. El IFE ha dispuesto de canales digitales y puntos físicos para la recepción de los perfiles interesados:

  • Correo electrónico: [email protected].

  • Puntos presenciales: * Estación Cúa: Local A-81 y Estación Charallave Norte: Nivel Mezzanine, específicamente en la Coordinación de Conducción de Vehículos Comerciales.

