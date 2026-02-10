Agua

Suspenden los carnavales en Santa Teresa del Tuy por rotura de tubería matriz: balance de daños

La situación le causó la muerte a una persona

Por Genesis Carrillo
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 06:58 pm
Suspenden los carnavales en Santa Teresa del Tuy por rotura de tubería matriz: balance de daños

El alcalde del municipio Independencia del estado Miranda, Rayner Pulido, anunció la suspensión de las festividades de Carnaval en la jurisdicción, tras la rotura de una tubería matriz de 48 pulgadas que dejó el fallecimiento de un adulto mayor.

“Hemos decidido suspender el cronograma de los carnavales y que todos esos recursos sean invertidos para atender esta situación y a las familias afectadas”, informó Pulido desde el lugar del siniestro.

El mandatario local aseguró que la contingencia afectó a más de 300 familias de la zona, quienes perdieron enseres y sufrieron daños estructurales en sus viviendas debido a la fuerza del agua.

Finalmente, agregó que en el sector se mantienen desplegadas cuadrillas de Hidrocapital, Protección Civil y la Gobernación de Miranda, ejecutando el levantamiento de daños y las reparaciones técnicas necesarias para restablecer el servicio y garantizar la seguridad de los habitantes.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
belleza
Empleo
bienestar
gastronomía
Martes 10 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América