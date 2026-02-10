Stay NJ 2026: calendario oficial de pagos y requisitos para obtener hasta $637 en Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento del Tesoro del estado ha confirmado que el tan esperado programa de alivio fiscal Stay NJ ya es una realidad.

Desde esta semana, miles de adultos mayores están comenzando a recibir sus primeros pagos, lo que representa un gran paso en la estrategia del estado para aliviar la carga de los impuestos a la propiedad.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este beneficio, las fechas importantes y cómo puedes asegurarte de participar en los próximos ciclos.

Ya comenzó la distribución de pagos de Stay NJ

El Departamento del Tesoro de Nueva Jersey ha anunciado oficialmente que el 9 de febrero de 2026 se inicia la entrega de los beneficios de Stay NJ.

A diferencia de otros programas que ofrecen un solo pago, Stay NJ reparte el alivio en cuatro cuotas trimestrales.

Según información de la División de Tributación de NJ, los pagos para el año fiscal 2024 se enviarán en febrero, mayo, agosto y noviembre de este año.

El primer pago que está llegando a los hogares tiene un promedio de $637, aunque la cantidad puede variar según el perfil de cada contribuyente.

¿Quiénes son elegibles para este alivio fiscal?

El programa Stay NJ tiene como objetivo motivar a los adultos mayores a quedarse en el estado durante su jubilación. Para calificar en este ciclo actual, debes cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la ley estatal:

Debes tener 65 años o más (o recibir beneficios por discapacidad de la Seguridad Social).

Ser propietario de una vivienda en Nueva Jersey que haya sido tu residencia principal durante todo el año 2024.

Tener un ingreso bruto anual inferior a $500.000.

Es importante destacar que el beneficio de Stay NJ se calcula después de aplicar otros alivios como ANCHOR y Senior Freeze.

El objetivo final es que el crédito total cubra hasta el 50% de tu factura de impuestos a la propiedad, con un límite máximo combinado de $6.500.

¿Te preguntas cómo solicitar el beneficio para el próximo año?

Si no te registraste a tiempo o si eres nuevo en el estado, la División de Tributación de NJ te tiene buenas noticias: la temporada de solicitudes para el año fiscal 2025 ya ha comenzado.

El estado ha hecho que el proceso sea más fácil con el formulario PAS-1, una aplicación combinada que te permite solicitar Stay NJ, ANCHOR y Senior Freeze todo en uno.

No olvides que la fecha límite para enviar tu solicitud del próximo ciclo es el 2 de noviembre de 2026. Puedes hacer todo el trámite de manera electrónica en el portal oficial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube