Efecto Bad Bunny: se disparan los usuarios de Duololingo que buscan aprender español

El paso de Bad Bunny por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado este domingo 8 de febrero, no solo rompió récords de audiencia con 135.4 millones de espectadores, sino que ha desatado un fenómeno lingüístico global.

La plataforma Duolingo reportó este lunes un incremento masivo del 35 % en nuevos usuarios que buscan aprender español.

La aplicación del búho "Duo" confirmó que el interés por el idioma se disparó inmediatamente después de la presentación, la cual fue realizada íntegramente en español, un hito inédito para este evento.

Mientras el juego entre los Seahawks y los Patriots transcurría, el uso de la app bajó (como es costumbre), pero al finalizar el show de Benito, el gráfico de actividad mostró un ascenso vertical.

La cuenta oficial de Duolingo bromeó en X: "¿Así es como se siente una aventura de una noche?", ante la avalancha de nuevos estudiantes.

Bad Bunny convirtió el Levi's Stadium en una fiesta caribeña cargada de simbolismo político y cultural:

Contó con la sorpresiva participación de Lady Gaga y Ricky Martin, además de cameos de estrellas como Cardi B y Karol G en un segmento que simulaba una fiesta en casa.

El show cerró con la frase en pantalla: "Lo único más poderoso que el odio es el amor", en clara alusión a las recientes tensiones migratorias y sociales en EE. UU.

Superó oficialmente los números de Rihanna (2023) y Michael Jackson (1993), convirtiéndose en el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia.

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo"

Como era de esperarse, el espectáculo profundizó la "guerra cultural" en el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en expresar su rechazo a través de Truth Social:

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo... es una bofetada a nuestro país", afirmó el mandatario, calificándolo como uno de los "peores shows de la historia" por no representar, según él, los estándares estadounidenses.



