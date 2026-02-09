Cero cooperación en el caso Epstein: Maxwell propone hablar si Trump anula su sentencia

Suscríbete a nuestros canales

La investigación sobre la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein alcanzó hoy un punto de máxima tensión política en Washington. Los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes intentaron obtener detalles sobre el funcionamiento de esta organización criminal.

El panel legislativo busca esclarecer cómo el financiero logró eludir la justicia durante décadas mientras abusaba sistemáticamente de menores de edad. La atención pública se centra en los posibles cómplices que facilitaron el movimiento de víctimas a nivel internacional.

Las víctimas del caso exigen transparencia absoluta y critican cualquier intento de negociación que implique la libertad de los perpetradores. La apertura de archivos sin censura por parte del Departamento de Justicia añade una nueva capa de urgencia a este proceso.

Ghislaine Maxwell invoca la V Enmienda y se niega a responder dudas de legisladores durante su audiencia de este lunes. La convicta, quien cumple una condena de 20 años en Texas, utilizó su derecho constitucional para evitar cualquier declaración que pudiera incriminarla.

¿Qué ofrece Maxwell a cambio de clemencia en el Caso Epstein?

David Oscar Markus, abogado de la acusada, reveló que su clienta está dispuesta a testificar con honestidad si el presidente Donald Trump anula su sentencia. Según la defensa, ella posee información capaz de exculpar a figuras como Bill Clinton de cualquier irregularidad grave.

"Solo la señora Maxwell puede explicar las razones y la ciudadanía merece conocer esa explicación", afirmó el litigante ante los representantes federales. Esta postura generó un rechazo inmediato entre los demócratas, quienes calificaron la acción como un intento de "comprar un indulto".

La agencia EFE y el Comité de Supervisión, confirmó que la videollamada duró menos de una hora. James Comer, presidente del panel, calificó la actitud de la prisionera como "muy decepcionante" ante la falta de cooperación.

¿Cuál es la situación de los Clinton en el Caso Epstein?

La negativa de Maxwell ocurre en un contexto de alta presión para el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Tras meses de resistencia y amenazas de desacato al Congreso, ambos acordaron finalmente presentarse a declarar a finales de febrero.

James Comer adelantó que las deposiciones de los Clinton se realizarán de manera separada y a puerta cerrada para garantizar el orden de la investigación. El congresista insistió en que "nadie está por encima de la ley" al referirse a la citación de estas figuras.

Las familias de las víctimas, representadas por figuras como Virginia Giuffre, enviaron cartas abiertas donde rechazan que Maxwell sea una simple espectadora. "Fuiste un actor central y deliberado", escribieron las sobrevivientes Sky y Amanda Roberts en un mensaje contundente.

¿Qué sigue tras el silencio en el Caso Epstein?

Los legisladores comenzaron este lunes la revisión de miles de documentos sin censura entregados por el Departamento de Justicia bajo una nueva ley federal. Estos archivos podrían revelar nombres de cómplices y detalles financieros que Maxwell se negó a mencionar hoy.

A pesar del silencio de la convicta, el comité continuará con el calendario de interrogatorios previstos para las próximas semanas en el Capitolio. Los republicanos mantienen su enfoque en las conexiones de alto nivel, mientras los demócratas exigen no politizar el dolor de las víctimas.

El desenlace de esta fase investigativa depende ahora de la información que arrojen los expedientes desclasificados y las futuras declaraciones juradas de otros testigos. La sociedad estadounidense permanece atenta a cualquier movimiento que rompa el pacto de silencio que rodea este escándalo.

