Artistas latinos celebran participación de Bad Bunny en el Super Bowl: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Mientras artistas, colegas y celebridades celebraron el impacto simbólico del espectáculo, el presidente Donald Trump lanzó una dura crítica al espectáculo.

El contraste entre el respaldo artístico y el rechazo político terminó por amplificar el alcance del show, posicionándolo como algo más que entretenimiento: un mensaje cultural que trascendió el escenario deportivo.

Trump y el ataque desde la política

Tras el espectáculo, Donald Trump utilizó su red social Truth Social para criticar la actuación de Bad Bunny, calificándola como “absolutamente terrible” y una de las peores en la historia del Super Bowl. En su mensaje, aseguró que el show “no tenía sentido” y que nadie entendía lo que decía el artista al cantar en español.

El exmandatario también criticó el baile y la puesta en escena, calificándolos de inapropiados para los niños que seguían la transmisión. Además, sostuvo que la presentación no representaba los estándares de éxito, creatividad ni excelencia de Estados Unidos, lo que generó una inmediata ola de reacciones.

La música latina cierra filas con Bad Bunny

Frente a las críticas, la respuesta desde la industria musical fue contundente. Luis Fonsi dedicó un mensaje cargado de emoción al artista, afirmando que lo ocurrido fue un grito de identidad y orgullo puertorriqueño. Para el cantante, más allá de un show, Bad Bunny logró representar alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad, asegurando que el Super Bowl “lo ganó Benito”.

Gilberto Santa Rosa también felicitó al intérprete, calificando su presentación como insuperable y agradeciéndole por dejar en alto a todos los latinos. En su mensaje resaltó que el espectáculo demostró que lo que une a la comunidad siempre debe ser más fuerte que lo que la divide.

Gestos y mensajes que hablaron por sí solos

Residente, de Calle 13, compartió un video en el que se le ve abrazando a Bad Bunny tras el show y diciéndole unas palabras al oído. Aunque el audio no se escucha, la sonrisa y el gesto de agradecimiento de Benito bastaron para que el momento se viralizara.

Jay Wheeler también se sumó a las felicitaciones con un mensaje breve, destacando el orgullo que sintió como puertorriqueño y celebrando la representación de la isla en uno de los escenarios más importantes del mundo.

El respaldo desde Hollywood

El apoyo no se limitó al mundo de la música latina. El actor Adam Sandler elogió abiertamente a Bad Bunny, describiéndolo como increíble, suelto y feliz sobre el escenario. Aseguró que logró mantener al público extasiado durante todo el espectáculo y destacó su calidad humana.

Este tipo de reacciones reforzó la idea de que el impacto del halftime trascendió idiomas y estilos musicales, conectando con figuras del entretenimiento internacional.

Un show que dividió opiniones, pero ganó protagonismo

Las reacciones al show de medio tiempo de Bad Bunny dejaron claro que su presentación no pasó desapercibida. Para muchos, fue un acto de orgullo cultural y representación; para otros, una provocación que desafía visiones tradicionales del Super Bowl.

Pero pese a todas las circunstancias, el Conejo Malo logró convertir su presentación en uno de los momentos más comentados del evento.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube