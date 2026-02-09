“No va a pasar nada”: El Puma rechaza la reconciliación con sus hijas Liliana y Lilibeth Morillo

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma", de visita en el programa Despierta América de Univision, llegó para promocionar una innovadora aplicación de inteligencia artificial, pero la conversación derivó inevitablemente hacia su vida familiar. La entrevista tomó un giro conmovedor cuando le mostraron una fotografía con su hija menor, la actriz Génesis Rodríguez. El artista, visiblemente afectado, contuvo las lágrimas mientras expresaba su profunda admiración por ella.

“Ustedes me van a hacer llorar acá. Yo me hago el duro, pero a veces le dan a uno unos golpes ahí que uno no puede. Es una personita que yo amo mucho, la admiro mucho y lo que ha logrado es a pulmón, a esfuerzo propio”, declaró El Puma. Añadió que es “una luchadora tremenda” y que se siente “orgulloso de ella”.

El "no" rotundo a Liliana y Lilibeth

Inmediatamente después, la presentadora Karla Martínez le mostró una foto en la que aparecía junto a sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Morillo. La reacción del intérprete de “Pavo Real” fue fría y determinante.

“No tiene que pasar nada, no va a pasar nada, ni esperen nada”, afirmó. “Yo no hago cosas para que la gente quede satisfecha, yo hago las cosas como creo que debo hacerlas, cuando no son necesarias, no las hago”. El artista explicó que, si bien hay cosas que se perdonan, existe un límite: “Hay cosas que uno perdona, pero ya, hasta ahí, de lejos, no más”. Reveló que tomó esta decisión porque se cansó “de recibir tantas cosas” que considera que no merece.

¿Por qué se distanciaron?

El conflicto familiar que mantiene a El Puma alejado de las hijas que tuvo con la cantante Lila Morillo tiene años de historia. Medios especializados señalan que el punto de quiebre principal se produjo cuando el artista formó una nueva familia con la modelo Carolina Pérez y nació Génesis.

Liliana y Lilibeth han expresado en múltiples ocasiones que se sintieron desplazadas y que su padre cortó el vínculo afectivo de forma unilateral. Por su parte, José Luis Rodríguez ha sugerido en entrevistas pasadas que hubo “ataques y faltas de respeto” hacia su esposa e hija menor que él no estuvo dispuesto a tolerar.

La reacción del público

Las declaraciones del artista no pasaron desapercibidas y generaron una ola de comentarios en redes sociales. Muchos cuestionaron la coherencia entre su fe religiosa y su decisión de no reconciliarse. Mientras El Puma se enfoca en sus proyectos tecnológicos y en su relación con Génesis Rodríguez, el capítulo con sus hijas mayores parece, desde su perspectiva, llegar a un punto final definitivo.

