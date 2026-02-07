¿Bad Bunny está listo para el Super Bowl? Conoce las polémicas, exigencias y rumores de invitados

Suscríbete a nuestros canales

A pocas horas para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, ya Bad Bunny se prepara para hacer historia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Este domingo, 8 de febrero, el cantante puertorriqueño se convertirá en el primer artista que se presenta como solista principal interpretando sus éxitos mayoritariamente en español.

La expectativa es total, pues "El Conejo Malo" llega en su mejor momento tras ganar el Grammy a "Álbum del Año" por su reciente producción Debí Tirar Más Fotos.

Sin embargo, no todo ha sido celebración; los estrictos requisitos para formar parte de su equipo de apoyo desataron una verdadera tormenta en las redes sociales.

Estatura obligatoria y polémica en redes

La convocatoria lanzada por la empresa Backlit LLC para el "elenco de campo" dejó a muchos fanáticos con el corazón roto.

El requisito más criticado fue la estatura: los aspirantes debían medir obligatoriamente entre 1.78 y 1.85 metros (5'10" a 6'1"). Esta medida fue calificada por los seguidores como "excluyente", especialmente considerando que la estatura promedio de la comunidad latina, principal base de fans del cantante, suele estar por debajo de ese rango.

Un trabajo de alto impacto físico

Más allá de la altura, el equipo de producción busca perfiles atléticos y con gran resistencia. No se trata solo de bailar; los seleccionados deberán mover estructuras pesadas y desplazarse velozmente por el campo.

Además, tendrán que soportar vestuarios que cubren todo el cuerpo y pesan hasta 18 kilos. Por este esfuerzo, la remuneración se fijó en 18.70 USD por hora, un pago que también generó debate al no incluir entradas para el partido entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

Orgullo latino y sabor a Puerto Rico

A pesar de las críticas, Bad Bunny prometió que el show será "una gran fiesta" dedicada a su cultura. Se espera que el escenario se llene de símbolos de la isla, como banderas, árboles típicos y sonidos de salsa tradicional.

Incluso se rumorea una posible aparición de J Balvin, quien recientemente confirmó su reconciliación con el boricua.

El show en números y detalles

Duración : el espectáculo durará entre 12 y 15 minutos.

: el espectáculo durará entre 12 y 15 minutos. Horario : se espera que comience entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m. (hora del Este).

: se espera que comience entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m. (hora del Este). Inclusión : por primera vez, el show contará con una intérprete de señas en tiempo real, Celimar Rivera Cosme, quien ya trabajó con el artista en sus giras.

: por primera vez, el show contará con una intérprete de señas en tiempo real, Celimar Rivera Cosme, quien ya trabajó con el artista en sus giras. Invitados: además de Bad Bunny, la previa contará con la banda Green Day y el himno nacional será interpretado por Charlie Puth.

El evento será un hito cultural que los venezolanos podrán disfrutar en vivo a través de la señal de Meridiano TV.

