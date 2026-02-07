¡Dúo de leyenda! Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los Patriots y Seahawks en el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

La emoción por el Super Bowl LX ha alcanzado niveles astronómicos, y no solo por el esperado espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny. Este domingo 8 de febrero, la NFL ha confirmado que el ícono del rock Jon Bon Jovi y la estrella de Hollywood Chris Pratt serán los encargados de una de las tradiciones más vibrantes del juego: presentar a los equipos finalistas justo antes del pitazo inicial.

Jon Bon Jovi por los New England Patriots: el intérprete de "It's My Life" es un seguidor histórico de los "Pats". Su amistad con el dueño del equipo, Robert Kraft, y su presencia constante en el palco de honor lo convierten en la voz perfecta para presentar a la franquicia de Nueva Inglaterra en su regreso a la gran final.

Chris Pratt por los Seattle Seahawks: el protagonista de Guardianes de la Galaxia encarna el espíritu del "12th Man" (el jugador número 12). Pratt creció en los suburbios de Seattle y ha sido un ferviente defensor de los Seahawks durante toda su carrera, siendo habitual verlo celebrar eufóricamente en las gradas.

Rock, cine y pasión deportiva

Ambas estrellas ya han estado calentando motores en los eventos previos en San Francisco y Santa Clara. Se les vio compartiendo un momento viral donde incluso bromearon con formar una banda, pero su verdadera misión será el domingo, cuando sus voces resuenen en todo el estadio para presentar a los Patriots y a los Seahawks mientras salen del túnel bajo una lluvia de pirotecnia.

La combinación de estas dos personalidades asegura que el inicio del partido sea tan épico como el enfrentamiento mismo, reforzando el vínculo entre la cultura pop y el deporte rey de los Estados Unidos.

¿Qué se espera para el domingo?

Aunque el show de medio tiempo oficial estará a cargo Bad Bunny, se rumorea que ambos estarán en los palcos VIP más exclusivos del estadio, disfrutando del choque entre los protagonistas del emparrillado. La química entre el ícono del rock de los 80 y el héroe de Marvel ha sido calificada por los fans como "el crossover que no sabíamos que necesitábamos".

El evento lo transmitirá Meridiano TV en exclusiva para Venezuela, este 8 de febrero.

