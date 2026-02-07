¡En fotos! Nace la hija de Vicente Fernández Jr y Mariana González: así celebraron la llegada de su bebé

Suscríbete a nuestros canales

La dinastía Fernández está de fiesta con el nacimiento de Isabella, la nueva integrante de la familia.

La pequeña es la quinta hija de Vicente Fernández Jr. y la primera de su matrimonio con la modelo Mariana González, conocida como la "Kardashian mexicana".

Según fuentes de medios locales, el parto estaba planeado para el 17 de febrero (coincidiendo con el cumpleaños del fallecido "Charro de Huentitán"), la bebé decidió adelantarse unos días para llenar de alegría a sus padres.

Un anuncio lleno de amor

La feliz pareja compartió la noticia la noche del 6 de febrero de 2026, a través de sus cuentas de Instagram, inundando las redes sociales con las primeras imágenes desde el hospital.

En una de las fotos más emotivas, se observa a Vicente Jr. vestido con bata de quirófano, sosteniendo con ternura la mano de su hija, marcando así el inicio de esta nueva etapa familiar que ha cautivado a todos sus seguidores.

Mariana González participó activamente en la difusión de este especial momento, mientras que Vicente Jr. presumió con orgullo su quinta paternidad. La llegada de Isabella fue posible gracias a un tratamiento especial de fertilidad, ya que el cantante se había sometido previamente a una vasectomía, un proceso que la pareja inició a mediados de 2025.

Baby shower de lujo en Los Tres Potrillos

Semanas antes del nacimiento, el 19 de enero, el rancho Los Tres Potrillos en Jalisco se vistió de gala para recibir a Isabella. Con una temática de circo en tonos pastel y una decoración exclusiva diseñada por profesionales, la familia celebró por todo lo alto.

El evento contó con la presencia estelar de Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, quien no se perdió ningún detalle de la fiesta predominada por el color rosa.

Ausencias notables en la celebración

A pesar de la alegría, no todo el clan estuvo presente en los festejos previos. Personajes clave como Alejandro, Gerardo y Alejandra Fernández no pudieron asistir al baby shower por motivos personales.

Se supo que una situación de salud que afectó a la familia de "El Potrillo" impidió que el cantante acompañara a su hermano en ese día tan especial, aunque el cariño de la dinastía se mantiene firme ante la llegada de la nueva heredera.

