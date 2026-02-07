Lista: Estos artistas estrenaron nueva canción

Suscríbete a nuestros canales

La primera colaboración entre Marc Anthony y la argentina Nathy Peluso, una balada romántica del colombiano Carlos Vives y el regreso de Chiquis con un adelanto cargado de honestidad de su próximo disco son algunos de los estrenos musicales más destacados de la semana.

Te mostramos la lista de artistas que mostraron sus nuevas canciones al mundo:

Marc Anthony y Nathy Peluso viven su primer 'idilio'

El estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony y la argentina Nathy Peluso unieron sus voces para lanzar el tema 'Como en el Idilio', una canción de salsa que supone la primera colaboración entre ambos artistas y que, además, representa el primer dúo original del cantante con una voz femenina en más de tres décadas.

Una balada de Carlos Vives

El colombiano Carlos Vives estrenó esta semana el tema 'Te dedico', que trata el romanticismo moderno y los procesos de conquista en el amor, a través de una balada tropical pop que formará parte de 'El último disco', su próximo álbum que lanzará este año.

Chiquis ofrece un adelanto de su próximo disco

La ganadora de tres premios Latin Grammy, Chiquis, volvió a la carga con su tema 'Volví', una balada acústica cargada de honestidad y vulnerabilidad que revela su 'yo real'. La canción se enmarca en su próximo disco, que lanzará en abril.

El bolero íntimo de Annasofía y Andrés Cepeda

Los colombianos Annasofía y Andrés Cepeda cantaron 'Estamos a paz', un bolero íntimo que llevaba tres años esperando en el armario y que recuerda el final de una relación desde la sensibilidad del pop contemporáneo.

Silvestre Dangond presenta 'Ganas de tenerla'

El artista colombiano y estrella latina del vallenato, Silvestre Dangond, ganador de cuatro premios Latin Grammy, presentó su sencillo 'Ganas de tenerla', que conecta la música y el fútbol de Colombia y cuenta con la participación del futbolista del Bayern Munich, Luis Díaz, en el videoclip.

Un Edén Muñoz más introspectivo

El compositor y cantante mexicano Edén Muñoz estrenó 'Mi yo de antes', un sencillo introspectivo de una de las voces más representativas de la canción romántica regional que narra sus errores y evoca la nostalgia de su niñez.

Monsieur Periné y Jossman al ritmo del afrobeat caleño

El grupo colombiano Monsieur Periné estrenó 'Mucho con demasiao' junto al cantautor colombiano Jossman, una canción que fusiona ritmos envolventes del afrobeat caleño con una letra que celebra el amor sin medidas.

Alan Arrietas y Chino Pacas se unen en 'Aston Martin'

Las promesas mexicanas de la música regional, Alan Arrietas y Chino Pacas, se unieron para estrenar 'Aston Martin', un tema repleto de energía dirigido a una mujer y que se lanzó apenas una semana después de que Arrieta fuera galardonado como Artista del Año en los Premios Tik Tok 2026.

Pedro Capo en vivo desde Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Pedro Capo lanzó una versión en vivo de su éxito 'Vivo' grabada durante una actuación en el Coliseo de Puerto y que es una oda a la esperanza y a la celebración por el simple hecho de estar vivos, acompañada de acordes de guitarra y la potente del artista.

Con información de EFE

