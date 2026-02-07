Super Bowl 60 | Cómo llegar al Levi’s Stadium en transporte público: embajadores VTA, rutas, precios y tips

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de febrero el mundo entero pondrá sus ojos en el Levi’s Stadium para el Super Bowl 60, con una asistencia récord esperada, la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA), California, ha desplegado un plan de movilidad masivo, te contamos los detalles.

El objetivo es garantizar que los aficionados lleguen al partido y a los eventos oficiales de forma rápida y segura.

Ten en cuenta que, si tienes planeado asistir, la recomendación oficial es dejar tu auto en casa.

Esto, debido a los estrictos perímetros de seguridad y la escasez de estacionamiento, el transporte público no solo es la opción más económica, sino la más eficiente.

Embajadores VTA: brújulas en las estaciones

Para facilitar el trayecto de miles de turistas y locales, VTA ha desplegado a más de 100 embajadores de transporte en las principales estaciones del sistema.

Según informó la agencia en sus canales oficiales, estos guías son fácilmente identificables:

Vestimenta: portan chalecos azules brillantes.

portan chalecos azules brillantes. Identificación: En la parte frontal llevan las siglas VTA y en la espalda la leyenda "VTA 2026 Special Events".

Estos expertos estarán disponibles para resolver dudas en tiempo real sobre rutas, transbordos, tarifas y métodos de pago, ayudando a evitar contratiempos antes y después del pitazo inicial.

¿Cómo llegar al estadio? Rutas y conexiones clave

Dependiendo de dónde te encuentres en la Bahía, estas son las rutas principales que operarán con servicio reforzado (cada 10-20 minutos en horas pico):

Desde Mountain View: toma la Línea Naranja del Tren Ligero directamente hasta la estación Great America, ubicada a solo unos pasos del estadio (entrada por la Puerta A). Desde el Este de San José (Alum Rock): usa la Línea Naranja hasta la estación Lick Mill. Desde el Sur de San José (Santa Teresa): toma la Línea Azul, transborda a la Línea Verde en la estación Convention Center y baja en Lick Mill. Conexión con BART y Caltrain: señalan que, si vienes en BART, puedes hacer transbordo en la estación Milpitas hacia la Línea Naranja de VTA.

+ Ahora, si vienes en Caltrain, haz el cambio en la estación Mountain View hacia el tren ligero de VTA.

Destacado: VTA operará 22 trenes adicionales este domingo. La mayoría serán convoyes de tres vagones con capacidad para 450 pasajeros cada uno (Fuente: VTA Official SBLX Transit Plan).

Tarifas y formas de Pago: ¡Evita las filas!

Para que tu viaje sea fluido, VTA recomienda encarecidamente pagar el pasaje con antelación.

Las opciones disponibles son:

Pase de un día (Day Pass): tiene un costo de $7.50 USD y permite viajes ilimitados en buses y trenes de VTA durante todo el domingo.

tiene un costo de $7.50 USD y permite viajes ilimitados en buses y trenes de VTA durante todo el domingo. Tarjeta Clipper: puedes usar tu tarjeta física o la versión digital en Apple Wallet/Google Pay. Recuerda validar al subir, pero no es necesario hacerlo al bajar.

puedes usar tu tarjeta física o la versión digital en Apple Wallet/Google Pay. Recuerda validar al subir, pero no es necesario hacerlo al bajar. Pago sin contacto (Contactless): puedes pagar directamente con tu tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard o American Express al abordar.

Recomendaciones de "Seguridad de Servicio"

Como se trata de un evento de alta seguridad, ten en cuenta las políticas del Levi's Stadium para el día del juego:

Política de bolsas claras: solo se permiten bolsos transparentes de tamaño regulado.

solo se permiten bolsos transparentes de tamaño regulado. Artículos prohibidos: no se permiten paraguas ni mochilas grandes en los trenes que se dirijan al estadio.

no se permiten paraguas ni mochilas grandes en los trenes que se dirijan al estadio. Tiempo de viaje: se sugiere llegar al menos 3 horas antes del inicio del partido para superar los controles de seguridad sin prisas.

¿Tienes dudas en el camino? No dudes en acercarte a los hombres y mujeres del chaleco azul. Como dice el lema de la agencia para este Super Bowl 60: "Estamos listos para moverte".

Por último, recuerda que la cita con la historia del fútbol americano tiene un solo destino en nuestro país. El Super Bowl 60 será transmitido única y exclusivamente por la señal de Meridiano TV. Prepárate para disfrutar de la cobertura más completa y profesional del evento deportivo por excelencia a través de la señal de los especialistas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube