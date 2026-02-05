Mató a su pareja y le cortó los genitales: prisión preventiva para mujer venezolana

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer venezolana de 55 años de edad resultó detenida por su presunta vinculación con el asesinato de su pareja.

El incidente se registró en su domicilio, en un barrio de Uribarri, en la ciudad de Bilbao, España. De acuerdo con los reportes del caso, agentes de la policía local capturaron a la implicada, acusada por matar a su pareja, un hombre español de 67 años, y cortarle los genitales.

Venezolana confiesa su responsabilidad en el dantesco crimen

La detenida, quien sería de nacionalidad venezolana, habría confesado el crimen en el lugar de los hechos. Admitió que mató a puñaladas a su compañero, para luego amputarle los testículos.

Agentes de la policía se presentaron en el domicilio de la pareja tras recibir un aviso urgente sobre un presunto homicidio.

Al llegar, encontraron en el interior de la vivienda a la mujer y el cadáver del hombre, el cual presentaba claros indicios de haber sido víctima de un crimen violento y mutilado con los genitales cortados.

Habría asesinado a su pareja mientras dormía

Pasadas las 12:00 del mediodía, los agentes han trasladaron a la detenida a dependencias policiales bajo la acusación de homicidio, reseñó Ok Diario.

La víctima es un conocido vecino del barrio, padre de tres hijos y divorciado de su anterior pareja. Las investigaciones preliminares indicaron que que la mujer mató a su víctima cuando esta se encontraba dormida.

Luego del asesinato, la implicada salió de la vivienda y caminó en plena vía pública, hasta que llamó al servicio de emergencia y contó lo que había hecho.

Hipótesis no confirmadas apuntan a que la mujer sospechaba que su marido le era infiel, por tal razón habría actuado de manera violenta.

