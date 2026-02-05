Sujeto asesinó a su amigo y vendió sus pertenencias para comprar droga: así fue su captura

Suscríbete a nuestros canales

El suceso, que conmocionó a la comunidad de Maneiro en el estado Zulia, el pasado 24 de enero, terminó con la captura del autor material y sus cómplices en el municipio Mariño.

En un despliegue técnico-científico, funcionarios de la Delegación Municipal Porlamar del Cicpc lograron esclarecer el brutal homicidio y robo de Adonis Daniel Chaparro Agras de 43 años.

Lo que comenzó como una reunión amistosa en las Residencias Margarita Garden (municipio Maneiro) se convirtió en una escena de violencia motivada por la codicia y la adicción.

Tras compartir durante varias horas, Julio César Valladares Espinoza de 34 atacó sorpresivamente a su anfitrión (Adonis) y a otro amigo presente utilizando un arma blanca.

El objetivo de Valladares era apoderarse de objetos de valor para comercializarlos.

Adonis Chaparro falleció pese a recibir auxilio médico. Su acompañante logró sobrevivir y se encuentra estable.

Tras asesinar a su amigo, el victimario huyó al municipio Mariño para deshacerse de la evidencia y satisfacer su adicción:

Valladares entregó las pertenencias del occiso a Francisco José López de 37 a cambio de sustancias psicotrópicas.

Los investigadores rastrearon los objetos hasta el sector Campo Mar, específicamente en la calle 19 de Abril.

En el sitio fueron capturados Francisco López y su hermana, Delimar del Valle López de 41.

Incautación

De acuerdo a las investigación, los funcionarios lograron la incautación de objetos personales y artículos de valor sustraídos de la vivienda.

Varios envoltorios de sustancias psicotrópicas y dinero en moneda nacional y extranjera relacionado con la transacción.

El caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público del estado Nueva Esparta para el inicio del juicio penal correspondiente.

