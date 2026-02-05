¡Irreconocible! Así es la impresionante transformación física de Christian Bale para su próxima película “La novia”

Suscríbete a nuestros canales

Convertirse en el monstruo de Frankenstein ha sido un reto para Christian Bale. El actor reveló que su transformación para "¡La novia!" requería seis horas diarias en la silla de maquillaje, un ritual tan agotador que lo llevó a adoptar un inusual método para liberar la tensión: gritar como un loco hasta convertir la sesión en una catarsis grupal para todo el equipo de producción.

Una rutina al límite de la paciencia

El proceso para convertir a Bale en "Frank", la criatura solitaria de la película fue complejo. Cada jornada comenzaba con el actor sometido a la aplicación meticulosa de prótesis, capas de látex y maquillaje durante un tercio del día útil de rodaje. "Gritaba como un loco, todos los días. Solo para liberar la desesperación, toda esa contención que tienes que mostrar cuando estás sentado sin moverte durante tanto tiempo", confesó el actor a Entertainment Weekly, explicando que era su manera de evitar "volverse loco".

El contraste con la Novia

Jessie Buckley, quien interpreta a la Novia, tenía un desafío de transformación física muy distinto. Su proceso de maquillaje duraba aproximadamente una hora y media. Sin embargo, su carga actoral era igualmente abrumadora, pues debió dar vida a tres personajes distintos: la autora Mary Shelley, la joven Ida y la Novia ya reanimada.

Una nueva visión para un clásico atemporal

Dirigida por Maggie Gyllenhaal, "¡La novia!" es una reinvención ambiciosa del clásico de 1935 que pone a la protagonista femenina en el centro de la historia. Gyllenhaal defendió su enfoque, argumentando que en su versión "el monstruo jamás se referiría a sí mismo como tal". La directora comparó la fuerza contenida de la Novia con un géiser: "Lo que sucede si intentas silenciar un géiser es que, cuando explota, lo hace con el triple de fuerza. Eso es lo que ocurre aquí".

Para Bale, esta historia explora una verdad universal: "Todos llevamos un monstruo dentro", y la película permite que esa dualidad salga a la superficie. La relación entre Frank y la Novia se construye desde el deseo mutuo de ser comprendidos, desatando una trama de crimen, pasión y rebelión social rodada en formato IMAX.

La película, con un elenco estelar que incluye a Annette Bening, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz, tiene previsto su estreno en cines de Estados Unidos el 6 de marzo de 2026.

