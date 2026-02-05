Predicciones

¿Se viene un mini Bad Bunny? Mhoni Vidente habla sobre el futuro del artista

La astróloga asegura que el reguetonero no solo se habría casado en secreto con su expareja, sino que serían padres de un niño

Por Danyelis Pereira
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 09:00 pm

En una de sus lecturas de cartas, la reconocida vidente Mhoni Vidente dejó a sus seguidores boquiabiertos al asegurar que Bad Bunny ya está casado en secreto con su expareja, Gabriela Berlingeri, y que la pareja espera su primer hijo: un niño. 

Boda, bebé y un futuro "más maduro"

Durante su lectura, Mhoni fue contundente: "Bad Bunny que ya se casó... se casó con su ex que es Gabriela, se casa porque ella ya está embarazada, que va a ser niño". La vidente describió al artista puertorriqueño como un hombre "muy feliz, más maduro" y "muy fuerte en cuestiones de casamiento". Incluso se atrevió a dar una fecha simbólica, sugiriendo que podrían formalizar o anunciar públicamente su unión el 14 de febrero, Día de San Valentín. "Ya va a decir que va a ser papá de un hermoso niño, que bendición", concluyó.

Buena suerte y nuevos comienzos

Para Mhoni Vidente, el momento actual de Bad Bunny está marcado por "la carta de las de oros", que simboliza buena suerte, prosperidad y formalización en el ámbito del amor. La astróloga ve en el artista una etapa de consolidación y bendiciones, donde el "amor es el amor", haciendo alusión a la reconciliación con su expareja.

Bad Bunny será la estrella principal del medio tiempo del Super Bowl que transmitirá este domingo 8 de febrero Meridiano TV.

