¿Se viene un mini Bad Bunny? Mhoni Vidente habla sobre el futuro del artista

Suscríbete a nuestros canales

En una de sus lecturas de cartas, la reconocida vidente Mhoni Vidente dejó a sus seguidores boquiabiertos al asegurar que Bad Bunny ya está casado en secreto con su expareja, Gabriela Berlingeri, y que la pareja espera su primer hijo: un niño.

Boda, bebé y un futuro "más maduro"

Durante su lectura, Mhoni fue contundente: "Bad Bunny que ya se casó... se casó con su ex que es Gabriela, se casa porque ella ya está embarazada, que va a ser niño". La vidente describió al artista puertorriqueño como un hombre "muy feliz, más maduro" y "muy fuerte en cuestiones de casamiento". Incluso se atrevió a dar una fecha simbólica, sugiriendo que podrían formalizar o anunciar públicamente su unión el 14 de febrero, Día de San Valentín. "Ya va a decir que va a ser papá de un hermoso niño, que bendición", concluyó.

Buena suerte y nuevos comienzos

Para Mhoni Vidente, el momento actual de Bad Bunny está marcado por "la carta de las de oros", que simboliza buena suerte, prosperidad y formalización en el ámbito del amor. La astróloga ve en el artista una etapa de consolidación y bendiciones, donde el "amor es el amor", haciendo alusión a la reconciliación con su expareja.

Bad Bunny será la estrella principal del medio tiempo del Super Bowl que transmitirá este domingo 8 de febrero Meridiano TV.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube