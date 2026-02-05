Continúa la polémica: Johanna Fadul es expulsada de La Casa de Los Famosos tras comentarios racistas

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión impactante para la televisión colombiana, la producción de La Casa de los Famosos Colombia expulsó de forma definitiva a la actriz Johanna Fadul durante la transmisión del lunes 2 de febrero. La medida, calificada como la "sanción máxima" por la dirección del programa, respondió a comentarios racistas que Fadul dirigió hacia el bailarín Campanita, generando una ola de indignación que trascendió el concurso.

El comentario polémico

El incidente ocurrió durante la dinámica semanal de posicionamiento, donde los famosos argumentan por qué otro debería abandonar la competencia. En ese contexto, Fadul afirmó que "el alma y la mente" de Campanita estaban "igual de oscuras que su color de piel".

La reacción dentro de la casa fue instantánea y de rechazo. Maiker Smith, otro participante, fue el primero en responder en vivo: "La mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo", sentenció. Su postura fue respaldada de inmediato por otros compañeros, entre ellos Valentino Lázaro.

La sanción inmediata

Horas después del polémico episodio, "El Jefe" —la voz de la producción— anunció la expulsión. En un mensaje contundente, declaró que el programa mantiene un "compromiso innegociable con la diversidad" y que no se permitirán actos de discriminación.

"Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johanna, a partir de este momento, quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa", fue la sentencia final. La medida fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del Canal RCN, confirmando que Fadul infringió las políticas del juego.

Entre disculpas y criticas

Antes de la expulsión, Fadul buscó a Campanita para disculparse, argumentando que sus palabras fueron un error bajo presión y no reflejaban su intención real. "Jamás fue la intención... detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca", dijo. Campanita aceptó las disculpas públicamente, destacando que su corazón es "muy brillante" y su color de piel tiene "sabrosura" y "alegría".

Sin embargo, las disculpas no acallaron la crítica. Analistas y figuras públicas señalaron la gravedad del acto. El comunicador Alejandro Vásquez, citado en medios, fue enfático: "El racismo no es una opinión, es una forma de violencia... Usted está diciendo, sin decirlo, que lo negro es sinónimo de lo malo". Incluso el exparticipante La Liendra mostró su sorpresa en redes sociales: "No, no, no, no... En serio dijo eso", comentó.

La expulsión ha reavivado el debate sobre los límites en la televisión. Mientras algunos espectadores en redes sociales cuestionan la coherencia de la producción al no sancionar otros comentarios pasados, figuras como el excandidato presidencial Juan Fernando Cristo calificaron el episodio de "inaceptable" e hicieron un llamado a una disculpa más amplia a la comunidad afrocolombiana.

