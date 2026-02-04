Desorden Público encenderá la fiesta inaugural de la Serie de las Américas 2026: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El icónico grupo venezolano Desorden Público ha sido confirmado como el artista principal que encenderá el escenario del FanFest durante la inauguración del torneo, ofreciendo un concierto gratuito para todos los asistentes al partido entre Panamá y Venezuela.

Un cierre de lujo

Este jueves 5 de febrero de 2026, en el moderno Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. La banda tomará la tarima principal del FanFest inmediatamente después de que concluya el encuentro deportivo inaugural entre las selecciones de Panamá y Venezuela, programado para las 7:30 p.m.

La entrada al concierto está incluida con la boleta del partido, la cual puede adquirirse a través de las plataformas oficiales @redticket.ve y @mitickera.

Más que béisbol

La presentación de Desorden Público se enmarca en una visión más amplia de la Serie de las Américas 2026. El torneo, que se extenderá del 5 al 13 de febrero y reunirá a equipos de siete naciones (Venezuela, Panamá, Nicaragua, Colombia, Cuba, Curazao y Argentina), se concibe como un "hito de hermandad regional".

