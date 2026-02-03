De las ojeras al glamour en minutos: Emely Barile aterriza en Bolivia y así compartió su experiencia

Suscríbete a nuestros canales

Emely Barile ya pisa suelo boliviano, pero su llegada estuvo lejos de ser tranquila y perfecta. Entre el cansancio del viaje, un cambio de look contrarreloj y el estrés típico de una miss antes de una gran concentración, la venezolana dejó ver sin filtros cómo fueron sus primeras horas en el país que la recibe para una nueva etapa de su carrera.

Según ella misma, el vuelo estuvo“divino”, pero tras abordar comenzó el caos, una carrera contra el tiempo, con maquillaje improvisado, ropa manchada y nervios a flor de piel, todo transmitido con su característico humor y sinceridad que tanto conecta con sus seguidores.

Belleza en modo emergencia: del caos al glamour en minutos

Recién aterrizada y con el reloj en su contra, Emely confesó que no podía presentarse “charrasqueada” en un país donde iba a concursar. Entre temblores, corrector para tapar manchas y un peinado que se resistía a cooperar, la influencer vivió un verdadero reality de madrugada.

Las maletas que no aparecían, una braga que no entraba y un moño rebelde formaron parte del drama previo a su transformación exprés. Aun así, fiel a su espíritu competitivo, dejó claro que salir con la misma ropa del vuelo o peor aún, en pijama— no era opción cuando se trata de representar a Venezuela.

Un recibimiento de altura y el respaldo de la reina boliviana

Cuando por fin logró “revivir” su look, Emely fue sorprendida por nada más y nada menos que la actual Miss Hispanoamericana de Bolivia, quien la recibió con entusiasmo y palabras de cariño, dejando ver que la venezolana ya se perfila como una de las figuras más esperadas de la concentración.

La reina anfitriona no solo celebró su llegada, sino que también adelantó que Santa Cruz será el epicentro de muchas de las actividades, incluyendo sesiones de fotos y recorridos que prometen mostrar lo mejor del país. Todo apunta a que la experiencia apenas comienza y viene cargada de emociones, exposición mediática y, por supuesto, mucho glamour.

Hambre, cansancio y la calma antes de la tormenta

Ya instalada en su habitación, Emely confesó estar entre bajar a desayunar o rendirse al sueño tras la larga travesía. El cuerpo pedía descanso, pero la mente sabía que al día siguiente arrancaría oficialmente la intensa agenda del certamen.

Así, entre risas, estrés y un recibimiento digno de reina, Emely Barile marca su llegada a Bolivia dejando claro que su camino no será silencioso. Si este fue apenas el primer capítulo, todo indica que su paso por el país dará mucho de qué hablar en el mundo de la farándula.

