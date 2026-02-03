“Que se prepare”: Trump amenaza con demanda multimillonaria tras un chiste del presentador Trevor Noah en los Grammys

Suscríbete a nuestros canales

La edición 68 de los premios Grammy, celebrada el domingo 1 de febrero, terminó con una confrontación inesperada. El presidente Donald Trump amenazó con demandar al presentador del evento, el comediante Trevor Noah, después de que este hiciera un chiste que vinculaba al mandatario con Jeffrey Epstein y su isla privada. Trump calificó el comentario de "falso y difamatorio" y prometió enviar a sus abogados para "demandar a este pobre, patético, sin talento, idiota de un M.C., y demandarlo por mucho dinero".

El chiste que desató la ira presidencial

El momento de tensión ocurrió después de que Billie Eilish ganara el premio a la Canción del Año. Trevor Noah, en su sexta y última presentación como anfitrión de los Grammy, dijo al público: "Ese es un Grammy que todo artista quiere casi tanto como Trump quiere Groenlandia". El presentador continuó: "Lo cual tiene sentido, quiero decir, porque la isla de Epstein se acabó, necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton".

El chiste hacía referencia a un interés expresado previamente por Trump en adquirir el territorio autónomo de Groenlandia y al reciente cierre de la isla privada del financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, quien murió en prisión en 2019. Ante la risa del público, Noah añadió: "Oh, les dije, es mi último año. ¿Qué van a hacer al respecto?".

La respuesta de Trump

La reacción de Trump fue rápida y se produjo en su plataforma de redes sociales, Truth Social. En una publicación, negó categóricamente haber visitado la isla de Epstein, también conocida como Little St. James: "No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla Epstein, ni cerca, y hasta esta declaración falsa y difamatoria, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos".

El presidente continuó su diatriba, llamando a Noah un "perdedor total" y advirtiéndole que "arregle sus hechos, y arréglelos rápido". Trump también hizo referencia a acuerdos legales multimillonarios previos con ABC News y CBS News, sugiriendo un camino similar para Noah: "Pregúntenle al pequeño George Slopadopolus, y a otros, cómo les fue. ¡También pregúntenle a CBS!". La publicación terminó con una advertencia directa: "Prepárate Noah, ¡me voy a divertir contigo!".

La publicación de los archivos de Epstein

El chiste de Noah llegó días después de que el Departamento de Justicia publicara más de 3 millones de páginas adicionales de documentos de la investigación sobre Jeffrey Epstein el 30 de enero. Si bien los documentos mencionan a numerosas figuras poderosas, incluido Trump, no respaldan la afirmación de que él o el ex presidente Bill Clinton hayan visitado la isla.

La publicación de los documentos ha generado controversia. Un grupo de sobrevivientes del abuso de Epstein pidió a los jueces federales que ordenaran retirar los archivos públicos, alegando que el Departamento de Justicia no protegió adecuadamente la identidad de las víctimas al redactar los documentos.

Un historial de confrontaciones entre Trump y los medios

La amenaza de Trump contra Trevor Noah se enmarca en un historial de acciones legales del presidente contra medios de comunicación y figuras públicas por cobertura que considera desfavorable. Noah, por su parte, hizo otro comentario irónico sobre esta tendencia durante la transmisión de los Grammy, bromeando diciendo que el espectáculo se transmitía "completamente en vivo" porque "si editáramos cualquier parte del programa, el presidente demandaría a CBS por 16 mil millones de dólares".

Hasta el momento, no hay indicios de que se haya presentado una demanda formal, y los representantes de Trevor Noah no han respondido a las solicitudes de comentarios de los medios.

