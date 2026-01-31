Cierre de gobierno en EEUU: así trabajarán las embajadas y consulados en el extranjero

Suscríbete a nuestros canales

La embajada de Estados Unidos (EEUU) en Chile anunció este sábado cómo estarán trabajando durante los próximos días ante el cierre de gobierno.

A través de sus canales oficiales, difundió el comunicado en el que asegura que sus "redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones".

Cierre de gobierno de EEUU

De acuerdo con el comunicado que difundió la embajada de EEUU en Chile, "debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias (cierre de gobierno) en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones".

Asimismo, indica que solo compartirán información "urgente sobre seguridad" mientras dure el cierre de gobierno.

¿Cómo trabajarán las embajadas y consulados?

En este sentido, señala el escrito que "los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán". resaltando que esto será "según lo permita la situación".

Agrega que "para obtener información sobre nuestros servicios consulares y el estado de funcionamiento, visite travel.state.gov".

