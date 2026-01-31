Activan cerco epidemiológico en Colombia: reportan caso de viruela del mono en Santander

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado las autoridades colombianas confirmaron el primer caso de la viruela sínica en la región.

La Secretaria de Salud Distrital de Barrancabermeja en Santander, Colombia, activó por tal motivo el cerco epidemiológico

"Hemos sido notificados por el Instituto Nacional de Salud en coordinación con el Departamento de Santander del primer caso de viruela símica o más conocida como viruela del mono. Este caso, de una persona zonificada en Barrancabermeja de género masculino, mayor de edad de 37 años específicamente", apuntó Andrés Manosalva, secretario de salud de Barrancabermeja.

Los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, fatiga, inflamación de ganglios y aparición de lesiones en la piel son los más frecuentes de la enfermedad.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, ni exclusiva de un grupo poblacional. Lo que quiere decir que el uso del preservativo no es suficiente para evitar el contagio de la enfermedad. Las relaciones sexuales generan las circunstancias ideales para que se dé la transmisión.

¿Cómo se contagia?

El contacto estrecho cara a cara o piel a piel, como los besos, abrazos, lamerse e incluso compartir o manipular elementos personales de alguien infectado con la viruela símica, crean las condiciones propicias para contraer la enfermedad.

¿De qué depende su transmisión?

Depende de que las personas se expongan a circunstancias en las que establecen contacto físico estrecho, que implique entrar en contacto con secreciones y fluidos corporales de una persona infectada de dos maneras posibles: - Por vía directa, como besarse, abrazarse, lamerse, tener contacto cara a cara, darse caricias generalizadas piel a piel o tocar y rozar las lesiones del enfermo. - Por vía indirecta, cuando se tocan o se comparten elementos personales como: celular, ropa, sábanas, vapeadores, cigarrillos, copas, bebidas, toallas, cubiertos, cepillos y cualquier otro elemento o superficie que pueda haber estado en contacto con las lesiones de la piel de una persona enferma.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube