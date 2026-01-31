Jefa diplomática de EEUU aterriza en Caracas este 31 de enero: detalles de la llegada de Laura Dogu

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 31 de enero, se confirmó la llegada de la diplomática Laura Dogu a Venezuela, tras años de distanciamiento total con Washington.

La presencia de la funcionaria en la capital venezolana sugiere un intento de ambas naciones por restablecer canales de comunicación directos.

Dogu asume el mando de la misión estadounidense en un momento clave, con la tarea de gestionar un acercamiento que estuvo congelado durante casi siete años.

El arribo a Caracas

La nueva jefa de misión diplomática aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas, cerca de las 3:00 p.m hora local. El proceso se realizó con total discreción y no hubo acceso para la prensa, según informó una fuente diplomática a la agencia AFP.

Trayectoria profesional

​Antes de ser diplomática, Dogu trabajó en la empresa IBM y se graduó en Administración de Empresas. Desde 1991, desarrolló una carrera bilingüe (habla español, árabe y turco) que la llevó a ocupar puestos consulares en El Salvador, Turquía, Egipto y México. También fue asesora del Ejército y trabajó en el FBI en un grupo especializado en el rescate de rehenes.

Además, Dogu tiene un amplio historial en Centroamérica. Fue embajadora en Nicaragua (2015-2018) durante una etapa de fuertes protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, y recientemente se desempeñó como embajadora en Honduras hasta mediados de 2025. En este último país, su labor se centró en combatir el narcotráfico y defender la democracia.

​El plan de Washington

​Su nombramiento no es aislado, sino que responde a una estrategia diseñada por el secretario de Estado, Marco Rubio. El objetivo es avanzar en la reanudación gradual de las relaciones bilaterales, buscando revertir la ruptura que ocurrió cuando se cerraron las sedes diplomáticas.

