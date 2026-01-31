Protección ante redadas en Nueva York: descubre cómo la nueva ley estatal limitaría el alcance de ICE en condados clave

Suscríbete a nuestros canales

En un desafío directo a las políticas migratorias de la administración federal, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó formalmente la legislación denominada “Ley de Policías Locales contra la Delincuencia Local”.

Esta iniciativa busca levantar un muro legal que impida que las fuerzas del orden municipales sean utilizadas como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La propuesta surge en un momento de alta tensión, con el objetivo de garantizar que los recursos del estado se utilicen para combatir el crimen y no para separar familias.

El destino de esta importante normativa está ahora en manos del poder legislativo del estado, para que la vote y la apruebe.

Tenga en cuenta que, este tipo de leyes de alta prioridad pueden tardar entre tres y seis meses en ser debatidas y votadas.

Sin embargo, dada la "urgencia" y el clima de confrontación con las políticas federales de Trump, los demócratas, que tienen mayoría en ambas cámaras, podrían intentar un procedimiento acelerado para aprobarla en pocas semanas.

Puntos clave sobre la ley

+ El fin de los acuerdos 287(g)

El punto central de esta ley es la prohibición de los acuerdos 287(g).

Actualmente, condados como Nassau, Rensselaer, Broome, Madison, Niagara, Steuben y Oneida permiten que sus oficiales identifiquen y detengan a personas por motivos migratorios dentro de cárceles locales. La nueva normativa busca disolver estos convenios de inmediato.

+ Protección en "lugares sensibles" y el hogar

Una de las adiciones más significativas de la gobernadora es la expansión de los "lugares sensibles".

Bajo esta propuesta, los agentes federales tendrían restricciones estrictas para ingresar sin una orden judicial a:

Escuelas y hospitales.

Lugares de culto (iglesias).

Casas particulares: Hochul busca elevar el hogar a la categoría de lugar protegido para evitar detenciones arbitrarias en la puerta de las viviendas.

La Ciudad de Nueva York ya tiene políticas de "Santuario", esta nueva ley extendería protecciones similares a los condados del norte (Upstate) y Long Island, donde la vigilancia es actualmente más agresiva.

¿Qué pasará con la seguridad pública?

Para tranquilidad de los residentes, la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, aclaró que esta ley no protege a criminales.

La cooperación entre el estado y las agencias federales continuará en casos de terrorismo, pandillas, armas y violencia grave.

"Nuestra prioridad es la seguridad; esta ley no interfiere con el arresto de quienes cometen delitos", enfatizó la gobernadora, quien recordó que bajo su mandato se han entregado a 1.400 delincuentes convictos para su deportación.

Reacciones y críticas

Mientras organizaciones como Make the Road New York (MTRNY) celebran el anuncio como un paso histórico, líderes republicanos como Bruce Blakeman (Nassau) han calificado la medida como un "golpe a la seguridad pública".

Por otro lado, coaliciones activistas consideran que la ley aún tiene "lagunas" y exigen la aprobación total de la "Ley Nueva York para Todos", que prohibiría incluso el intercambio informal de información con ICE.

Vale la pena destacar que, un reciente estudio refleja que:

El 67% de los neoyorquinos se opone a las redadas de ICE, lo que demuestra que la comunidad, en su mayoría, apoya estas protecciones

