Houston abre 12 centros de calefacción 24 horas para este fin de semana: éstas son las ubicaciones

Más de 12 centros de calefacción continúan abiertos para la comunidad vulnerable de nuestra región debido a que continúan las temperaturas gélidas en nuestra área.

Los centros comenzarán a operar el viernes 30 de enero a las 5:00 p.m. y funcionarán las 24 horas, ofreciendo un espacio seguro para quienes no cuentan con calefacción adecuada en sus hogares o se encuentran en situación de calle.

No se pide estatus migratorio ni se hacen preguntas difíciles; el objetivo es que nadie se quede en la calle bajo cero.

Algunos centros del Condado Harris (como Bayland o Lincoln Park) permiten mascotas, pero los centros municipales de la Ciudad de Houston suelen ser solo para personas.

Centros disponibles por parte de la ciudad de Houston

Acres Homes Multi-Service Center: 6719 W Montgomery Rd.

Denver Harbor Multi-Service Center: 6402 Market St.

Fifth Ward Multi-Service Center: 4014 Market St.

Fonde Community Center: 110 Sabine St.

Kashmere Multi-Service Center: 4802 Lockwood Dr.

Magnolia Multi-Service Center: 7037 Capitol St.

Metropolitan Multi-Service Center: 1475 W Gray St.

Moody Community Center: 3725 Fulton St.

Northeast Multi-Service Center: 9720 Spaulding St.

Southwest Multi-Service Center: 6400 High Star Dr.

Sunnyside Multi-Service Center: 4410 Reed Rd.

Third Ward Multi-Service Center: 3611 Ennis St, 77004

En cada uno de estos centros, los residentes encontrarán cobijas, agua y refrigerios, además de un lugar cálido donde resguardarse de las bajas temperaturas, que podrían representar un riesgo grave para la salud, especialmente para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

El alcalde de Houston John Whitmire pidió que no se detengan en pedir ayuda y fue enfático al desmentir rumores de que agentes de ICE están en los alrededores de los centros.

Además, la ciudad informó que más de 100 instalaciones municipales permanecerán abiertas durante su horario regular como espacios de alivio ante el frío.

