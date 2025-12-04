Bajarán las temperaturas a -25 grados: en éstos lugares podrás encontrar centros de calentamiento gratuitos en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Ante la llegada de una ola de frío que hará bajar las temperaturas a cero grados o menos, se han habilitado en Chicago y sus suburbios diversos centros de calentamiento para proteger a quienes no cuentan con ambientes cálidos en sus hogares. Estos centros cumplen con protocolos sanitarios y están disponibles para toda la comunidad.

La lista de centros de calentamiento también se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Gestión de Emergencias y Seguridad Regional del Condado de Cook.

Los residentes que necesiten buscar refugio en un centro de calentamiento deben comunicarse primero con el centro para verificar la disponibilidad y el horario de funcionamiento. Los centros de calentamiento dentro de la ciudad de Chicago se pueden encontrar en el sitio web de la ciudad.

Chicago ha dispuesto una red de instalaciones públicas para refugio del frío, incluyendo 7 colegios comunitarios, 6 centros de servicios comunitarios, 21 centros para personas mayores, 80 bibliotecas, 148 parques y 22 estaciones policiales. Un vocero del Departamento de la Familia y Servicios de Apoyo de Chicago, explicó:

"Los centros para adultos mayores están diseñados para ofrecer un espacio seguro y cálido para nuestra población de la tercera edad", señaló.

Acceso en suburbios y Aurora

En el condado de Cook, también se activaron varios centros de protección invernal. La ciudad de Aurora abrió un centro temporal en el Financial Empowerment Center, funcionando de 7 pm a 7 am en fechas específicas desde el 3 de diciembre.

"Es importante que la comunidad sepa que puede llamar al 3-1-1 ó al Departamento de Servicios Humanos de Illinois para localizar el centro más cercano", indicó otro funcionario local.

Para más información sobre centros y servicios, se puede llamar al 1-800-843-6154.

Otras recomendaciones

La alcaldía de Chicago publicó en su página junto al Departamento de Familia y Servicios de la ciudad, un listado de medidas de precaución que se presenta a continuación:

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube