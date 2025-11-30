Frente frio en Atlanta: sepa qué centros ce calentamiento permanecerán activos hasta el 2 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El frío se está sintiendo con mayor fuerza en algunas ciudades de Estados Unidos (EEUU), como en el caso de Atlanta, Georgia, por lo que están priorizando el proteger a los más vulnerables de las bajas temperaturas.

Se ha dado a conocer que en el designado como el Atlanta-Sandy Springs-Marietta Metropolitan Statistical Area, mejor conocida como Metro Atlanta, varias organizaciones y autoridades locales mantienen abiertos centros de calentamiento.

El objetivo es brindar refugio temporal a las personas sin hogar y a quienes necesiten un espacio seguro durante la noche.

Centros de calentamiento habilitados en Metro Atlanta

En principio, tenemos a la organización Frontline Response International, la cual una vez más abrió sus puertas en 2585 Gresham Rd SE, Atlanta, GA 30316, ofreciendo camas, alimentos y un entorno cálido.

Si necesita información sobre la disponibilidad actual de este centro de calentamiento, puede contactar a la organización directamente a través de su información de contacto en Atlanta:

Por su parte, en el condado de Dekalb, permanecerán abiertos una serie de centros de calentamiento hasta el martes 2 diciembre. Estos permanecerán activos para todas las personas que requieran un refugio.

Frontline Response International: 2585 Gresham Rd. SE, Atlanta.

Si es necesario los puede contactar al (404) 817-3502

San Vicente de Paúl: 2050-C Chamblee Tucker Rd., Chamblee

Puede comunicarse con ellos al: (678) 892-6160.

Centro Recreativo Mason Mill: 1340 McConnell Dr., Decatur

Su número de contacto es: (404) 679-1349

Centro Intergeneracional Exchange Park: 2771 Columbia Dr., Decatur

Puede confirmar disponibilidad de espacio al: (404) 687-3430

Además, se conoció que durante el jueves y viernes la ciudad de Atlanta habilitó centros de calentamiento en:

Centro de Recreación de Central Park: 400 Merritts Ave. NE, Atlanta, GA 30308

- (404) 874-1780

Centro de Recreación Old Adamsville: 3404 Delmar Ln NW, Atlanta, GA 30331

- (404) 505-3142.

Es importante recordar que estos centros de calentamiento suelen activarse temporalmente solo durante alertas de clima frío extremo.

