Frente frio en Atlanta: sepa qué centros ce calentamiento permanecerán activos hasta el 2 de diciembre

El frío se está sintiendo con mayor fuerza en algunas ciudades de Estados Unidos (EEUU), como en el caso de Atlanta, Georgia, por lo que están priorizando el proteger a los más vulnerables de las bajas temperaturas.
Se ha dado a conocer que en el designado como el Atlanta-Sandy Springs-Marietta Metropolitan Statistical Area, mejor conocida como Metro Atlanta, varias organizaciones y autoridades locales mantienen abiertos centros de calentamiento.
El objetivo es brindar refugio temporal a las personas sin hogar y a quienes necesiten un espacio seguro durante la noche.
Centros de calentamiento habilitados en Metro Atlanta
En principio, tenemos a la organización Frontline Response International, la cual una vez más abrió sus puertas en 2585 Gresham Rd SE, Atlanta, GA 30316, ofreciendo camas, alimentos y un entorno cálido.
Si necesita información sobre la disponibilidad actual de este centro de calentamiento, puede contactar a la organización directamente a través de su información de contacto en Atlanta:
- Teléfono: (404) 817-3502
- Página web: https://www.frontlineresponse.org/.
Por su parte, en el condado de Dekalb, permanecerán abiertos una serie de centros de calentamiento hasta el martes 2 diciembre. Estos permanecerán activos para todas las personas que requieran un refugio.
- Frontline Response International: 2585 Gresham Rd. SE, Atlanta.
Si es necesario los puede contactar al (404) 817-3502
- San Vicente de Paúl: 2050-C Chamblee Tucker Rd., Chamblee
Puede comunicarse con ellos al: (678) 892-6160.
- Centro Recreativo Mason Mill: 1340 McConnell Dr., Decatur
Su número de contacto es: (404) 679-1349
- Centro Intergeneracional Exchange Park: 2771 Columbia Dr., Decatur
Puede confirmar disponibilidad de espacio al: (404) 687-3430
Además, se conoció que durante el jueves y viernes la ciudad de Atlanta habilitó centros de calentamiento en:
- Centro de Recreación de Central Park: 400 Merritts Ave. NE, Atlanta, GA 30308
- (404) 874-1780
- Centro de Recreación Old Adamsville: 3404 Delmar Ln NW, Atlanta, GA 30331
- (404) 505-3142.
Es importante recordar que estos centros de calentamiento suelen activarse temporalmente solo durante alertas de clima frío extremo.
