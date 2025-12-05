Alerta en Utah: tormenta invernal azotará el norte y el centro durante el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Salt Lake City publicó un pronóstico que indica una tormenta invernal afectando el norte y centro de Utah hasta el domingo por la mañana.

Las montañas del norte y centro de Utah acumularán entre 1 y 3 pies de nieve, desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado.

En valles, se esperan 1-2 pulgadas en Cache Valley, 3-8 pulgadas en este de Box Elder, 8-16 pulgadas en Park City y 1-3 pulgadas cerca de Ogden.

Se han emitido advertencias de tormenta invernal hasta las 5 am del domingo para varias zonas de Utah.

¿Hasta cuándo será la tormenta de frio y alertas de avalanchas?

Después del domingo, un flujo oeste-noroeste persistente elevará temperaturas 10-15 grados sobre lo normal, con mínimas nubosidad en sur de Utah.

Las precipitaciones ligeras posibles en el norte hasta mediados de semana, con altos niveles de nieve para el día miércoles. La alta presión de vientos fríos, podría dominar el oeste de EE.UU. el viernes en adelante. Las ráfagas de viento alcanzarán 30 nudos en áreas altas del suroeste de Wyoming.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Salt Lake City ha dado aviso de un Winter Storm Warning (Aviso de Tormenta Invernal), con recomendaciones para los conductores:

"Las condiciones de viaje podrían ser muy difíciles o imposibles. Si debe viajar, lleve un equipo de supervivencia en caso de emergencia. Si su vehículo queda atascado, permanezca en él y espere ayuda."

Recomendaciones de autoridades en caso de emergencia

Las autoridades de Utah, como el Departamento de Transporte (UDOT) y la Patrulla de Caminos (UHP), recomiendan:

Llamar al 911: En caso de una emergencia grave, un accidente de tráfico con heridos, o cualquier situación que ponga en peligro la vida (por ejemplo, quedarse varado y necesitar rescate médico inmediato), se debe llamar al 911 .

En caso de una emergencia grave, un accidente de tráfico con heridos, o cualquier situación que ponga en peligro la vida (por ejemplo, quedarse varado y necesitar rescate médico inmediato), se debe llamar al . Para obtener información actualizada sobre cierres de carreteras, condiciones de las vías y retrasos, los conductores deben consultar las fuentes oficiales del Departamento de Transporte de Utah (UDOT) antes de salir de casa, no mientras se está conduciendo.

de casa, no mientras se está conduciendo. Si su vehículo se queda atascado o tiene un problema menor, y la situación no es una emergencia médica, las recomendaciones suelen ser: mantener la calma y permanecer en el vehículo: si queda atascado, el NWS y la Patrulla de Caminos de Utah (UHP) aconsejan permanecer dentro de su vehículo para mantenerse abrigado y visible, a menos que el peligro inmediato lo obligue a moverse.

