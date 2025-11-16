¡Preparación para el invierno! Estos son los lugares donde se entregarán cajas de comida y abrigos gratuitos en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Las iniciativas de donación de alimentos y abrigos en Chicago se preparan para atender a la comunidad antes de la temporada navideña, con una red de puntos y eventos para beneficiar a quienes más lo necesitan.

Con la proximidad de la temporada festiva y la reapertura de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), diversas organizaciones siguen adelante con campañas de donación.

Este fin de semana se intensifican las jornadas de entrega de alimentos, abrigos, guantes y gorros, en distintos sectores de Chicago. Entre las actividades destacadas, la Iglesia Santa Sabina y el Banco de Alimentos de Chicago entregarán 700 cajas de alimentos este sábado a partir de las 10 a.m., además de 1200 abrigos y accesorios invernales para adultos y niños.

Por otro lado, los Chicago Bears, junto a otros socios, donarán más de 600 cajas con cenas de Acción de Gracias y artículos para familias de veteranos, en un evento que se llevará a cabo el sábado en el estacionamiento de Jewel-Osco en Ashland Avenue.

Lugares con donaciones y despensas en Chicago

La lista completa de puntos de donación y despensas incluye:

Iglesia de Santa Sabina (78 y Throop): cajas de alimentos, abrigos, guantes y gorros.

Estacionamiento de Jewel-Osco, 2940 N. Ashland Ave.: cenas de Acción de Gracias.

Auditorio Teamster City, 1634 W. Van Buren Street: donación de abrigos y pavos.

Asociación de Operadores Afroamericanos de McDonald’s, 19767 S. Halsted St.: distribución de 3000 pavos y tarjetas de regalo.

Lou Malnati's y iglesia Comunitaria de Lawndale: cupones para pizza.

Manny's Deli, 1141 S. Jefferson St.: comidas gratuitas para titulares de SNAP.

Tazza Italian Ristorante, 14065 S Bell Rd., Homer Glen: comida gratis para beneficiarios de SNAP.

Wooden Paddle, Lemont y La Grange: almuerzos gratis para personas afectadas por la suspensión de SNAP.

Huntley Dairy Mart, 10706 IL-47: comida caliente para titulares de SNAP.

Despensas y bancos de alimentos en distintas zonas de Chicago:

Greater Chicago Food Depository.

Unity in Community Foundation.

Zona Norte: Common Pantry, The Friendship Center, Irving Park Community Food Pantry, Nourishing Hope’s Sheridan Market, Onward Neighborhood House, Cornerstone Community Outreach.

Zona Sur: All Things Through Christ, Pilsen Food Pantry, Iglesia St. Sabina, The Southwest Collective, The Salvation Army, Brave Space Alliance.

Zona Oeste: Above and Beyond Food Pantry, Nourishing Hope’s El Mercadito.

Suburbios: Moraine Township Food Pantry, Niles Township Food Pantry, Together We Cope, West Suburban Community Pantry, Beyond Hunger, Loaves & Fishes Community Services (Naperville y Aurora), People’s Resource Center (Wheaton y Westmont).

Distribución de alimentos en puntos específicos operados por el Greater Chicago Food Depository junto a organizaciones comunitarias:

Fee-N-Deed Market, 14200 S Martin Luther King Drive, Dolton.

Grace and Peace, 1856 N LeClaire Ave., Chicago.

Harmony Community Cares, 1908 S Millard Ave., Chicago.

St. Sabina, 1210 W 78th Place.

Nourishing Hope, Ravenswood, 5151 N Ravenswood Ave.

Sankofa Food Market, 901 E 95th St.

Además, el Banco de Alimentos de Rich Township realiza donaciones los martes y jueves en 22013 Governors Highway, Richton Park.

Quienes deseen colaborar pueden contactar a Giving DuPage para donaciones y voluntariados, y el Greater Chicago Food Depository activó una alerta para que la comunidad exija financiamiento federal para SNAP.

