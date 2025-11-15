Comida gratis para Acción de Gracias en EEUU: cómo solicitarla a Operation Turkey antes de la fecha límite

Suscríbete a nuestros canales

La festividad de Acción de Gracias es una fecha muy especial para todos los que hacen vida en Estados Unidos (EEUU) y al ser una tradición cuyo punto central es la comida también deja en evidencia las carencias alimentarias a las que muchos están expuestos.

Por esta razón, diversas organizaciones y bancos de alimentos suelen realizar jornadas, tanto previas como el mismo día, para entregar kits de comida para la cena de Thanksgiving y así lograr que muchas familias puedan tener una velada digna el 27 de noviembre.

Una de las iniciativas más destacadas es Operation Turkey, una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, que se dedica a preparar, empaquetar y entregar comidas calientes (tradicionalmente pavo y acompañamientos) y artículos esenciales a las personas sin hogar y menos afortunadas en varias ciudades.

Su misión es "Unir a las comunidades, en toda la nación, para alimentar y vestir a las personas sin hogar y menos afortunadas en el Día de Acción de Gracias".

Alcance de Operation Turkey

Permiten solicitar comidas individuales o grandes cantidades (más de 50 comidas) para organizaciones, refugios o grupos comunitarios.

La solicitud se realiza a través de un formulario en línea disponible en su página web, que ya está activo para el evento de 2025.

Sin embargo, es importante reiterar que Operation Turkey solo entrega comidas a códigos postales designados que se encuentran dentro de un radio específico de sus ubicaciones de voluntarios.

Entonces, debes consultar la lista de ciudades y códigos postales donde operan antes de completar tu solicitud. Ya que, si tu código postal está fuera de su área de servicio, no podrán aceptar el pedido.

La buena noticia es que está presente en múltiples ciudades y estados, incluyendo históricamente a:

+ Texas (varias ciudades, incluyendo Austin y Houston)

+ Carolina del Norte

+ Pensilvania

+ Florida

Para saber si sirven en tu área, debes visitar la sección de "Locations" o consultar el formulario de "Meal Request" en su sitio web oficial, ya que las ubicaciones exactas y los códigos postales pueden cambiar anualmente: https://www.operationturkey.com/locations.

Cómo realizar su solicitud

Solo debe entrar a su web y llenar el formulario compartido que se encuentra activo.

El formulario consta de varias secciones donde se recopila información tanto del solicitante como del destino de la entrega.

Información del Contacto

Esta información se usa para confirmar la solicitud y coordinar la entrega.

+ Nombre completo del solicitante o de la persona/agencia que recibe.

+ Número de teléfono: generalmente un número móvil, ya que los voluntarios suelen confirmar la entrega por teléfono.

+Correo Electrónico.

Detalles de la Entrega

Esta es la sección más crítica para el éxito de la entrega.

+ Dirección de entrega completa:

+ Calle y número.

+ Ciudad, estado y, crucialmente, el código postal (Zip Code).

- Instrucciones especiales para la entrega: un campo de texto donde puedes especificar detalles importantes, como:

*"Llamar al llegar."

*"Es un refugio/iglesia, preguntar por [Nombre]."

*"No hay timbre, tocar fuerte."

*"La dirección es la tienda de la esquina." (Si es una persona sin hogar en una ubicación fija).

Información de la comida

+ Número de comidas requeridas: Debes especificar la cantidad exacta de comidas calientes que necesitas.

+ ¿Es usted un individuo o una organización?:

+ Si es un individuo, el número es pequeño (generalmente 1 a 5).

+ Si es una organización (como un refugio, iglesia o centro comunitario), debes indicar la cantidad total de personas que alimentarás (a menudo se requiere un mínimo de 50 comidas para grandes organizaciones).

Reconocimiento y aceptación

+ Aceptación de la política de entrega: se solicita que confirmes que entiendes que la entrega está limitada a los códigos postales designados y que la organización hará todo lo posible, pero no puede garantizar la entrega si las condiciones climáticas o la seguridad lo impiden.

+ Uso de la información: confirmación de que entiendes que tu información de contacto será compartida con el equipo de voluntarios que realizará la entrega.

Destacado: tenga presente que el formulario Solicitar una comida permanecerá activo hasta que se soliciten todas las comidas disponibles o el viernes 21 de noviembre; lo que ocurra primero.

El formulario confirmará que se encuentra dentro de nuestra área de entrega y le dará la confirmación de que su solicitud fue recibida por Operation Turkey si proporciona una dirección de correo electrónico.

Sobre la entrega

Informan que sus voluntarios comenzarán a entregar comidas entre las 10:00 am y las 2:00 pm del 27 del jueves 27 de noviembre.

“Cada plato representa una comida para una persona con alimentos tradicionales del Día de Acción de Gracias como pavo, relleno y verduras”, reiteran.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube