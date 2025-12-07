¿Adiós a las filas en el aeropuerto? Así funciona el nuevo trámite digital obligatorio para entrar a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Migración (INM) transformó la experiencia de salida del país al activar la versión digital del Formato Estadístico para Mexicanos (FEM), eliminando la dependencia exclusiva del papel desde finales de noviembre de 2025.

Los viajeros ahora pueden gestionar este requisito obligatorio directamente desde sus dispositivos móviles o a través del portal oficial, agilizando considerablemente los filtros de seguridad antes de abordar según informa Vive USA.

La plataforma ofrece una ventaja importante para quienes poseen una cuenta "Llave MX", ya que el sistema precarga automáticamente la información personal, requiriendo únicamente los datos del vuelo y el motivo del viaje para generar el comprobante de salida en segundos.

Dudas

Aunque el formato físico coexistirá temporalmente durante esta fase de transición, la estrategia apunta a digitalizar por completo el flujo migratorio que, solo entre enero y octubre de 2025, registró 3,9 millones de salidas, siendo el 95% de ellas por vía aérea.

La nueva herramienta facilita además la logística para familias o grupos, permitiendo guardar la información del itinerario para no repetirla en cada registro individual.

Con esta modernización, las autoridades buscan descongestionar los módulos de atención en temporadas altas, recomendando a todos los usuarios completar el formulario en línea para asegurar un tránsito fluido y sin contratiempos hacia sus destinos internacionales.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube