Crisis en Benín: claves del anuncio de grupo militar armando este 7 de diciembre

Este domingo, 7 de diciembre de 2025, la nación de Benín se sumió en la confusión política, luego de que un grupo de militares anunciara públicamente la disolución del gobierno y la destitución del presidente Patrice Talon. Sin embargo, la situación se tornó turbulenta con una contundente respuesta del gobierno que aseguró haber "frustrado" la maniobra.

En horas de la mañana, la población en la capital económica, Cotonú, presenció una escena de alta tensión, cuando a través de un comunicado leído en la televisión pública en la capital, Cotonú, los militares dijeron hablar en nombre del Comité Militar para la Refundación de la República.

"El Comité deliberó y decidió lo siguiente: El Sr. Patrice Talon es destituido de su cargo de Presidente de la República. El Teniente coronel Tigri Pascal es nombrado Presidente del Comité Militar para la Refundación de la República, con efecto a partir de hoy en Cotonú", aseguraron los uniformados.

Este anuncio generó una inmediata ola de incertidumbre, sumando a Benín a la lista de naciones de África Occidental sacudidas por intervenciones militares recientes. Varios testigos en Cotonú reportaron haber escuchado disparos y ráfagas de tiros, especialmente cerca del Campamento Guezo y la residencia presidencial.

¿Qué ocurre en Benín?

Horas más tarde, el panorama dio un giro inesperado. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Alassane Seidou, compareció ante los medios para emitir un comunicado oficial. En este se reconoció que "un pequeño grupo de soldados inició una sublevación con el objetivo de desestabilizar al Estado y sus instituciones".

Además, el ministro firmó que las Fuerzas Armadas Beninesas y su jerarquía, "fieles a su juramento, lograron mantener el control de la situación y frustrar la maniobra".

El entorno de Patrice Talon aseguró que el mandatario se encuentra a salvo, a pesar de los ataques a su residencia.

Según los reportes, el ejército leal al presidente Talon neutralizó al grupo de insurgentes y aseguró tanto el palacio presidencial como la sede de la televisión nacional, cuya señal fue interrumpida tras el anuncio del CMR.

Cabe destacar, que este intento de golpe tiene lugar en medio de una creciente tensión política en Benín. Patrice Talon, un exitoso empresario en el poder desde 2016, debía ceder el cargo en abril de 2026 tras cumplir su segundo y último mandato, límite establecido por la Constitución.

Sin embargo, la oposición y los observadores internacionales han criticado el supuesto "giro autoritario" del gobierno de Talon.

