¡En video! Joe Biden desata polémica tras su último discurso en Washington: esto se sabe sobre su salud

Suscríbete a nuestros canales

El expresidente de EEUU, Joe Biden, vuelve a acaparar titulares, esta vez por un confuso desliz verbal durante un discurso.

El incidente tuvo lugar en Washington, D.C., en el marco de la Conferencia Internacional de Líderes LGBTQ+ 2025, el pasado viernes 5 de diciembre, reportó TMZ.

Durante el evento, un momento de aparente pasión y ánimo hacia el público se transformó en una polémica que rápidamente se viralizó, reavivando el debate sobre el estado de salud del exmandatario.

¿Qué ocurrió con Biden?

Mientras Biden compartía un mensaje enfocado en la resiliencia de la nación y animaba a los asistentes a mantener la fe, su voz se elevó súbitamente, culminando con la incomprensible exclamación: "¡Somos los Estados Unidos de Amerigotit!".

Aunque se cree que el ex presidente intentaba decir "Somos los Estados Unidos de América, ¿entiendes?", la frase generó desconcierto y una ola de reacciones en redes sociales.

El episodio se suma a una serie de momentos públicos que mantienen la atención sobre su estado, aunque algunos señalan que el traspié podría estar más relacionado con la dificultad de articulación que ha enfrentado debido a su tartamudez.

Un historial de deslices

El expresidente Joe Biden también ha sido foco de atención de otros incidentes verbales que generaron preocupación y críticas a lo largo de su carrera.

Uno de los más notables ocurrió durante el debate presidencial de 2024 contra Donald Trump, donde su desempeño se vio afectado por momentos de afonía y confusión, lo que llevó a un debate sobre la continuidad de su candidatura.

Anteriormente, confundió países y nombres de líderes mundiales (llamando "Presidente Putin" al presidente Zelenski) y teniendo episodios donde parecía perder el hilo de su pensamiento o dirigirse a personas inexistentes.

Estos incidentes, aunque a menudo minimizados por sus defensores como simples "lapsus linguae" o producto de su conocida tartamudez, han sido usados por sus detractores para cuestionar su claridad mental.

Informes de salud recientes

El estado de salud de Joe Biden, se convirtióun tema constante de discusión pública.

El último informe de relevancia en la prensa data de mayo de 2025, después de que dejara el cargo, cuando se anunció que el expresidente había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis en los huesos.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, su oficina informó que el cáncer parecía ser sensible al tratamiento hormonal, lo que ofrecía opciones terapéuticas eficaces.

Posteriormente, Biden declaró sentirse bien y mostró optimismo respecto a vencer la enfermedad, mencionando que estaba recibiendo tratamiento, incluyendo la ingesta de un medicamento en pastilla.

También se reportó que Biden fue intervenido previamente, durante su presidencia, por un carcinoma (un tipo leve de cáncer de piel) en el pecho

Estos reportajes, incluyendo el libro "Original Sin" de Jake Tapper y Alex Thompson, revelaron supuestas preocupaciones internas sobre el estado mental de Biden, lo que intensificó el escrutinio público sobre su capacidad para asumir un segundo mandato

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube