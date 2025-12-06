Es hija de un asesino serial: la historia detrás de una candidata a las elecciones locales en Miami Beach

Suscríbete a nuestros canales

Una de las candidatas a las elecciones a la Comisión de Miami Beach (Florida), que se celebrarán el próximo 9 de diciembre, es la hija de un conocido asesino serial estadounidense, quien sembró el terror en la década de 1980.

Se trata de Monique Pardo Pope, quien espera ocupar el cargo en el cuerpo legislativo de esa ciudad, donde se realizará la segunda vuelta de varios comicios locales, incluida las elecciones a la Alcaldía en Miami.

Pardo Pope, quien es abogado especialista en derecho de familia y registrada como republicana, en una de las dos aspirantes que más votos recibió en las elecciones de noviembre, junto a Mónica Matteo-Salinas.

¿Quién es el padre de Monique Pardo Pope?

La candidata es hija de Manuel Pardo, un exoficial de policía que asesinó a nueve personas en la década de 1980, y cuya sentencia de muerte se ejecutó en 2012.

Según informes, Manuel Pardo idolatraba a Adolf Hitler. Entre sus pertenencia, dejó recortes de periódicos que detallaban sus crímenes, recuerdos nazis y un perro tatuado con una esvástica.

A pesar de que su hija se refirió a él como un “héroe”, un año después de su muerte, durante su campaña ha intentado distanciarse de los actos de su padre, reseñó EFE.

Asesinatos de Manuel Pardo en la década de 1980

“No he ocultado quién soy. Desde el principio, me he presentado como Monique Pardo Pope. Mi mundo se volcó cuando tenía cuatro años por las acciones de mi padre. Lo que hizo fue terrible, y perdí a mi padre como resultado”, escribió Prado Pope en un comunicado.

“Cada día, mi corazón es pesado sabiendo que mi padre no solo destruyó mi vida, sino que también causó dolor y sufrimiento a muchas otras personas. Ninguna niña de cuatro años debería haber tenido que soportar esto”, añadió.

Manuel Pardo fue ejecutado en 2012 por asesinar a nueve personas. Sus víctimas estaban relacionadas con el tráfico drogas. Ante los crueles asesinatos, el exfuncionario de la ley manifestó que los consideraba “parásitos” y que “no tenían derecho a vivir”.

Las autoridades vincularon a Pardo con los asesinatos cuando el hombre utilizó las tarjetas de crédito que les había robado a las víctimas.

En su anuncio electoral, Pardo Pope se había limitado a informar de que venía de una familia cubana “que creía en el sacrificio profundo, el servicio al prójimo y la defensa de lo justo”, y no reveló más información sobre su pasado.

