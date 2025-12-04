Accidente en ruta Caracas-El Tigre: autobús de pasajeros salió de la vía por un descuido del chofer

Suscríbete a nuestros canales

Un breve descuido de un chofer ocasionó un accidente el cual afectó a un autobús que viajaba desde la ciudad de Caracas hacia El Tigre, estado Anzoátegui.

El incidente se registró en horas de la madrugada de este jueves, 4 de diciembre, en la Troncal 16, cuando el chofer de un autobús, aparentemente, se quedó dormido al volante.

El descuido puso en peligro la vida de los 31 pasajeros que viajaban en el autobús.

Chofer se durmió tras el volante

De acuerdo con la publicación de Primicias Uno, la unidad formaba parte de un viaje realizado de manera privada por pequeños emprendedores, desde la plaza La Patilla de El Tigre.

El recorrido dio un giro inesperado luego de un día de espera por parte los compradores en el mercado de El Cementerio, Caracas.

Al parecer, el conductor perdió el control de la unidad, supuestamente, al quedarse dormido.

El hecho se registró cuando pasaban por el distribuidor Anaco; el autobús se desvió y cayó en una cuneta, al costado de la vía.

Los pasajeros entraron en pánico, lo que generó caos dentro de la unidad. Se pudo conocer que varios de los viajeros sufrieron lesiones leves, debido a que el equipaje que estaba en el interior del autobús cayó sobre ellos.

Ausencia de organismos de seguridad

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada. Según el reporte del medio digital, ningún organismo de seguridad o prevención se presentó en el sitio del suceso para atender a los pasajeros, entre los cuales hubo quienes sufrieron ataques de pánico y tensión alta.

Cerca de las 7:00 de la mañana, otro autobús, coordinado por el chofer que causó el incidente, llegó para trasladar a los pasajeros hasta la estación de servicio de El Carmen, donde harían una breve parada antes de continuar su viaje hacia el municipio Simón Rodríguez.

