Mató a su sobrino tras discutir por el pago de una comida familiar: enfrenta larga condena por el crimen

Un hombre de 40 años de edad enfrenta cargos por asesinar a tiros a su sobrino y herir a otra sobrina durante un arranque de ira, tras una discusión que se presentó en una comida familiar.

El acusado, Durran Morgan fue hallado culpable del asesinato del joven, de 25 años, durante una parrillada familiar en Queens (Nueva York) durante el fin de semana del Día de los Caídos en 2023.

Morgan discutió con su sobrino Chevaughn Millings por el pago del pollo que se sirvió en la reunión. El acusado también reusltó condenado por agresión debido a que disparó contra a una sobrina, quien sobrevivió al ataque, indicó New York Post.

Tiroteó a sus sobrinos durante la comida familiar

“Lo que debería haber sido un fin de semana festivo alegre se convirtió en una tragedia total cuando el acusado disparó y mató a su sobrino de 25 años por una pequeña disputa sobre el pago de la comida. También hirió gravemente a su propia sobrina durante un tiroteo ocurrido a la vista de otros familiares. La violencia armada nunca es la respuesta a ningún argumento”, relató la fiscal de distrito, Melinda Katz.

El crimen sucedió durante la noche del 27 de mayo de 2023. Por este crimen, Morgan fue declarado culpable bajo cargos de homicidio, agresión y posesión ilegal de un arma.

El juez de la Corte Suprema de Queens, Michael Aloise, fijó la sentencia para el 16 de diciembre. Morgan enfrenta una pena de entre 50 años y cadena perpetua.

Se entregó ante las autoridades

Según los cargos y el testimonio en el juicio, la noche de la tragedia Morgan y varios familiares realizaban una parrillada en la casa familiar. Repentinamente, el acusado y Millings discutieron sobre el pago de la comida.

Al parecer, el sobrino y otro invitado empujaron a Morgan por una puerta lateral de la casa. Fue entonces cuando Morgan se dirigió hacia la puerta principal, volvió a entrar en la casa y se encontró con su sobrino.

El hombre sacó una pistola de su cinturón y le disparó 10 veces al joven. Millings recibió impactos en el abdomen y las piernas. Murió por consecuencia de las lesiones.

Otra sobrina del acusado, quien se encontraba cerca de Millings, recibió múltiples impactos en la pierna y una bala le rozó la frente. La joven sobrevivió y sigue en recuperación.

Morgan huyó a Georgia tras el tiroteo y posteriormente regresó a Nueva York para entregarse.

De acuerdo con El Diario NY, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año.

Solamente en Nueva York, se reportan diariamente unos 747 incidentes por violencia doméstica y cerca de 65 homicidios anuales.

