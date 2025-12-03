Alcalde psuvista sufre aparatoso accidente este 3 de diciembre: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este miércoles 3 de diciembre, se registró un accidente de tránsito en la Troncal 9, zona oeste del estado Anzoátegui, a la altura de la comunidad de Boca de Uchire. En el suceso vial estuvo involucrado el alcalde psuvista del municipio Simón Rodríguez, Alberto Gago.

Al momento del accidente, el mandatario regional se dirigía a un acto político. El medio El Tigrense, detalló que, Gago resultó ileso al volcarse la camioneta en la que se desplazaba. Sin embargo, el conductor habría sufrido lesiones, por lo que fue trasladado al Hospital de la comunidad.

Las causas del siniestro aún no han sido determinadas, sin embargo se presume que pudo haber ocurrido a consecuencia del pavimento mojado por la lluvia.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube