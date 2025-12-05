Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 5 de noviembre: Magallanes se aleja del sótano

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) estuvo repleta de emociones, con unos Navegantes del Magallanes que lograron blanquear 7-0 a los Tigres de Aragua y unos Bravos de Margarita que se encuentran sólidos en el liderato.

Los carabobeños tuvieron una brillante noche en el José Bernardo Pérez tras propinar las nueve arepas a los melenudos 7 carreras por 3, mientras que los Caribes de Anzoátegui agudizaron la crisis de los Leones del Caracas, a quienes derrotaron 5-1.

Por su parte, los Bravos de Margarita cortaron el vuelo de los Cardenales de Lara luego de derrotarlos 6-2 en la isla. Entretanto, las Águilas del Zulia protagonizaron una épica remontada en el noveno inning para derrotar a Tiburones de La Guaira 8-4.

Así marcha la tabla de posiciones

Encuentros para la jornada del viernes

Águilas vs. Tigres: doble tanda a las 5:30 PM y 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

Caribes vs. Tiburones: 7:00 PM/ Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Navegantes vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Cardenales vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.

