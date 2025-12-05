Alianza histórica: LEGO y la FIFA se unen en el lanzamiento de la réplica del trofeo Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Desde Billund, Dinamarca, el Grupo LEGO ha revelado una de sus iniciativas más ambiciosas, al formalizar una alianza con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta colaboración estratégica busca integrar la pasión deportiva con la construcción creativa, ofreciendo una experiencia única a audiencias multigeneracionales.

El trofeo de oro

El producto estelar de esta nueva línea es la réplica del codiciado trofeo, diseñado en colaboración directa con la FIFA. Este set de 2.842 piezas no solo es visualmente impactante, sino que incorpora novedades de diseño:

Elementos Dorados Exclusivos: El modelo incluye dos tipos de elementos dorados —ladrillos lacados y piezas moldeadas— en una cantidad nunca antes utilizada en un set LEGO.

Secreto Oculto: El trofeo cuenta con una escena oculta, accesible mediante un ingenioso mecanismo en la parte superior del globo, lo que añade un elemento de sorpresa y jugabilidad.

Valor Histórico: El set presenta una placa con la lista de los campeones de la Copa Mundial desde 1974.

Además, se incluye una minifigura exclusiva de LEGO Editions sosteniendo un minitrofeo, convirtiendo el lanzamiento en un objeto de deseo para coleccionistas y amantes del deporte rey.

Una estrategia que va más allá del producto

La colaboración entre LEGO y el Mundial 2026 no se limita al trofeo. A través de su plataforma LEGO Editions, la marca impulsará nuevas experiencias y líneas temáticas durante todo el año del torneo.

El Grupo LEGO planea integrarse activamente al evento con:

Activaciones en los Festivales de Aficionados de la FIFA (Fan Festivals).

Dinámicas presenciales y digitales.

Nuevos lanzamientos a lo largo del año.

Este premium co-branding es visto como un éxito de marketing deportivo, pues une dos universos emocionales muy poderosos, expande el alcance de la Copa Mundial a públicos no tradicionales (niños, adolescentes, adultos coleccionistas) y permite a LEGO alinear su marca con el evento deportivo más visto del planeta.

La alianza entre LEGO y la Copa Mundial de la FIFA 2026 busca que los aficionados vivan el torneo desde una perspectiva completamente nueva, permitiéndoles "construir" su propio Mundial.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.