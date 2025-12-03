Tensión en la UFC: Tom Aspinall contradice a Dana White y revela detalles de su lesión ocular

Suscríbete a nuestros canales

La controversia sacude a la división de peso pesado de la UFC. Tom Aspinall (15-3), quien detenta el título, utilizó su aparición en "The Ariel Helwani Show" el martes para responder a la polémica surgida tras su último combate en octubre.

Aspinall se mostró "muy decepcionado" por los comentarios hechos por Dana White después de UFC 321, donde el presidente de la promoción afirmó que "Tom no quería seguir en la pelea".

"[White] empezó a decir que no tenía ningún problema en el ojo, cuando no es así... He hecho mucho por la UFC, así que, sí, decepcionante" empezó a decir que no tenía ningún problema en el ojo, cuando no es así... He hecho mucho por la UFC, así que, sí, decepcionante".], declaró el campeón.

Aspinall aclaró que su relación con White es prácticamente inexistente y que sus comunicaciones las maneja Hunter Campbell: "No sé qué decir, así son las cosas".

Gravedad de la lesión

El campeón británico reveló que su situación médica actual es mucho más grave de lo que sugirió White. Detalló que padece síndrome de Brown traumático bilateral. Aspinall aún no tiene una fecha clara para su regreso, pues la lesión persiste.

El peleador explicó que el ojo derecho fue el que sufrió mayor daño, aunque el izquierdo lucía peor a simple vista.

Actualmente, los médicos barajan opciones serias para su tratamiento. Aspinall mencionó que existe la posibilidad de someterse a cirugía en ambos ojos y que pronto deberá recibir una inyección en el globo ocular. "Realmente no sé cuándo podré volver en este momento", sentenció.

